印尼媒體緊盯台灣地方選舉 關注對總統大選影響

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

圖為民進黨新北市長候選人林佳龍（右3）26日晚間自行宣布敗選，並率領競選團隊向支持者鞠躬致謝。中央社記者王鴻國攝 111年11月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李宗憲雅加達27日專電）台灣九合一選舉結果揭曉，直至昨晚開票結束，印尼多家媒體報導選情時，詳細解釋九合一選舉內容，並稱地方選舉結果雖能衡量政黨支持度，但不等於2024總統大選結果。

印尼Medcom、Okenews及Suara等多家網路媒體以「與中國關係緊張下，台灣展開地方選舉」為標題，報導台灣的九合一選舉。內容提及，雖然台灣地方選舉結果可以衡量兩黨的民意支持度，但不代表勝利的政黨就會贏得台灣2024年總統大選。

印尼主流媒體BeritaSatu第一時間發布總統蔡英文宣布辭去民進黨主席一職的新聞，報導中詳細解釋了九合一選舉，「台灣地方選舉將選出縣市長、議員，主要聚焦國內議題，如疫情及犯罪率，當選者無法決定台灣對中國的政策」。另外，也有媒體特別提及，台灣這次選舉是在中共總書記習近平在20大取得連任一個月後舉行。

從印尼各媒體報導觀察，他們主要關注兩岸議題。印尼記者表示，因台灣在美中關係中扮演重要角色、台灣擁有大量印尼移工，本地媒體才會特別關注此次選舉。

Okenews編輯蘇西（Susi Susanti）表示，台灣九合一選舉雖然是地方選舉，其重要性不如總統選舉，但因為兩岸及美中關係緊張，印尼讀者會想知道目前台灣的政治情勢，就連內政也希望媒體能即時更新報導。

蘇西向中央社說：「我們關心在與中國關係緊張下，台灣人為何生活如常，投票可以順利進行。」

印尼華裔記者許意隆（Randy Mulyanto）則說，光是從各媒體的標題，就能看出印尼媒體仍以中國為切入點報導台灣選舉新聞。他向中央社解釋，印尼人關心與中國有關的議題，兩岸就是其中之一。

另外，許多印尼人因中國新疆維族人權問題及「一帶一路倡議」債務問題而對中國反感，印尼媒體才會從中國角度切入，關注台灣地方選舉。

許意隆說：「其實這是台灣很在地的選舉，大部分印尼人不是太關心。」但他表示，因為很多印尼移工在台灣工作，台灣的新聞常會是印尼媒體關注焦點。

印尼網路媒體liputan6的記者泰迪（Teddy）也提出類似看法，他向中央社表示：「印尼讀者希望透過選舉關注台灣政府的政策。因為台灣有大量印尼移工，如何保障他們福利是我們關心的重點。」（編輯：林憬屏）1111127