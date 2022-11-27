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葛來儀：九合一選舉關注內政 無法作2024指標

2022/11/27 07:29（11/27 08:00 更新）
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圖為北市士林區天玉里投開票所26日開票作業。（中央社檔案照片）
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（中央社記者徐薇婷華盛頓26日專電）九合一選舉落幕，華府智庫專家葛來儀分析，地方選舉多關注內政而非中國，無法作為2024大選指標；學者任雪麗則認為，結果顯示國民黨2024還有戲唱，但須更貼近主流民意才有競爭力。

九合一選舉結果台灣時間26日晚間揭曉，國民黨在21縣市長選舉中贏得13縣市，包括台北、新北、桃園、台中4個直轄市，由總統蔡英文率領的民主進步黨則僅保住5縣市，她因而辭去黨主席，承擔選舉挫敗的責任。

今年九合一地方選舉雖被視為2024年總統大選前哨戰，但華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任、長期關注兩岸議題的葛來儀（Bonnie Glaser）卻不這麼認為。

葛來儀今天接受中央社記者訪問表示，台灣地方選舉主要關注候選人特質及國內議題，而非中國；就她看來，九合一選舉無法作為2024大選的指標（barometer）。

專研台灣政治的北卡羅來納州戴維森學院東亞政治學教授任雪麗（Shelley Rigger）也表示，九合一選舉主要專注於內政與候選人本身，和兩岸議題關聯極小。但她指出，這場選舉顯示國民黨還未在台灣選舉政治中被淘汰，還是有競爭力的一員。

但她強調，國民黨若真的想有競爭力，一直被媒體貼上「親中」標籤不是好事，需要調整對外訊息，更符合台灣主流民意對現狀的偏好。（編輯：郭中翰）1111127

#葛來儀
#國民黨
#任雪麗
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