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蘇清泉將聲請驗票 國民黨：全力支持保障縣民權益

2022/11/27 12:49（11/27 13:31 更新）
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（中央社記者劉冠廷台北27日電）國民黨屏東縣長候選人蘇清泉今天質疑計票有誤，正與律師蒐集證據，28日將赴法院聲請驗票。國民黨則表示，全力支持蘇清泉，保障及捍衛縣民的權益；也呼籲中選會主動重新驗票。

九合一選舉結束，屏東縣長一役由綠營周春米勝選；藍營對手蘇清泉今天表示，質疑計票有誤，正與律師蒐集證據，28日將赴法院聲請驗票。屏東縣選委會回應，符合程序，尊重決定。

國民黨今天發出新聞稿指出，九合一選舉落幕，但屏東縣的選務卻在開票計票過程中發生嚴重瑕疵，據媒體報導，周春米及蘇清泉兩名縣長候選人的計票錯置的離譜狀況，且兩者的得票差距非常接近，任何一個疏失都可能造成最後的結果不同。

國民黨文傳會主委洪孟楷在新聞稿中表示，黨中央全力支持蘇清泉即刻提起相關的法律途徑，保障及捍衛縣民的權益。

洪孟楷呼籲中選會，這次選舉過程並沒有發生2018年大排長龍的投票狀況，下午4時能夠順利開票，但是反而在計票過程當中有嚴重的瑕疵，如果錯置屬實，那是非常離譜的錯誤。

洪孟楷表示，應即刻把全部的投票都查封，包含投票登記、已投票、未投票等都列為重要證物完整保存，並且主動重新驗票，以昭公信。事關廣大屏東縣民選擇及法治權益，要以最謹慎態度辦理。（編輯：蘇志宗）1111127

#蘇清泉
#洪孟楷
#國民黨
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