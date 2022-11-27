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鍾東錦謝票 承諾苗縣府用人唯才安定為原則

2022/11/27 12:56（11/27 13:16 更新）
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九合一選舉落幕，苗栗縣長當選人鍾東錦（前中）27日展開全縣謝票行程，他表示，對於苗栗縣府人事將以用人唯才、安定為原則。（鍾東錦競選團隊提供）中央社記者管瑞平傳真 111年11月27日
九合一選舉落幕，苗栗縣長當選人鍾東錦（前中）27日展開全縣謝票行程，他表示，對於苗栗縣府人事將以用人唯才、安定為原則。（鍾東錦競選團隊提供）中央社記者管瑞平傳真 111年11月27日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）九合一選舉落幕，苗栗縣長當選人鍾東錦今天一早展開全縣謝票行程，他表示，希望能夠盡快推動落實競選政見，對於苗栗縣府人事將以用人唯才、安定為原則。

鍾東錦上午8時許出發謝票，行前接受媒體聯訪。他指出，昨晚睡得很好，妻子煮了1鍋香菇雞湯，「很久沒吃到這麼好的早餐」，精神飽滿。

他表示，經過一整晚的沉澱，他認為這一場選戰能夠勝出，勤勞與保持良善的心很重要，他因起步較早，與18鄉鎮市鄉親接觸得更多更深，加上苗栗縣長徐耀昌及立法委員陳超明最後的支持，都是重要關鍵。

選戰過程中，鍾東錦指出，各陣營攻防激烈，有關選後如何修復與地方不同派系及中央的關係，他的個性是用人唯才、也不太會記仇，但是該計較的還是要計較。

對於惡意的抹黑、造謠攻擊，鍾東錦表示，一定訴訟到底；至於與中央的關係，他認為苗栗對台灣的功絕對大於過，中央一定也看得到，不論哪黨執政，相信只要是對苗栗有幫助的，中央也會樂於協助，中央不會因黨派不同而有所刁難。

他指出，有關國道增設造橋交流道、苗栗縣警察局遷建等縣府已成功爭取的案件，相信中央定不會食言而肥，「尤其行政院長蘇貞昌的個性，看起來就像男子漢、講話算話」，他也會用最誠懇態度與中央進行溝通、協調。

鍾東錦表示，未來苗栗縣政規劃，除延續徐耀昌政策外，更將盡快落實競選期間提出的政見，並安排18鄉鎮市長列席縣務會議，會把鄉鎮市長當成夥伴；至於縣府人事是以「安定」為原則，讓苗栗鄉親獲得最優質的服務。（編輯：戴光育）1111127

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