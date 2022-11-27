時代力量選舉成果不如預期 陳椒華宣布將辭黨主席

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（中央社記者王承中台北27日電）時代力量黨主席陳椒華今天表示，對於時代力量的選舉結果，她會負起應負的政治責任，將於今天晚間召開臨時決策委員會議宣布辭任黨主席一職，並懇請時代力量立委邱顯智、王婉諭等人，不要辭去決策委員一職。

時代力量2022九合一選舉成果不如預期，時代力量立委邱顯智、王婉諭及決策委員李兆立等人，今天宣布辭去決策委員一職，砲轟黨中央不僅無法提供候選人奧援，對於捍衛政黨的品牌定位，更是毫無作為，對不起對時力還有期待的朋友。

針對時代力量九合一選舉結果，時代力量黨主席陳椒華晚間發表致時代力量黨員與支持者的公開信。陳椒華指出，對於本次時代力量的選舉結果，致上最高的歉意；民主政治就是責任政治，她責無旁貸，負起應負的政治責任，將於今天晚間召開臨時決策委員會議宣布辭去黨主席一職。

陳椒華表示，時代力量是台灣少數源自大型社會運動的政黨，理性獨立選民就是最主要的支持基礎。時代力量堅持與公民社會力量相連結、堅持台灣主體性、堅持深化台灣民主品質、堅持政黨間的良性競爭。這是時代力量的四個堅持，是不可動搖的立場與政黨主體性。

她指出，本次選舉是時代力量創黨以來第2次地方選舉，過往僅經歷過2018一次地方選舉，小黨的人力與物力匱乏，深根基層非常艱辛，需要時間加倍努力，才能一點一滴爭取認同。本次地方選舉失利，但在竹苗地區獲得維持，並有新的地區開拓選票。

陳椒華表示，時代力量是一個年輕的政黨，歷經政黨發展過程中必然的辯論與挫敗，她負起一切責任，面對缺失，真誠反省。她懇請決策委員邱顯智、王婉諭、曾威凱、李兆立、陳孟秀與廖子齊務必留下，在時代力量最艱難的時刻，全體決策委員一起進行最重要的政治路線討論。（編輯：林克倫）1111127

（中央社製圖）