邱顯智王婉諭辭時力決策委員 批黨中央要為敗選負責

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（中央社記者王承中台北27日電）九合一選舉時代力量議員席次不如預期，時代力量立委邱顯智、王婉諭及時代力量決策委員李兆立等人今天宣布辭去決策委員。

邱顯智表示，選舉結果他認為決策圈要負起最大責任，如果決策核心不能痛定思痛，時代力量很快就會成為歷史的塵埃。

九合一選舉昨天落幕，時代力量提名的縣市議員中，僅當選1位直轄市議員、5位縣市議員。時代力量立法院黨團總召邱顯智今天在臉書發文指出，全台時力僅選上6席議員，讓他完全開心不起來，反而覺得非常對不起長期支持時力的朋友。

邱顯智指出，現任議員沒辦法連任，優秀的年輕人無法順利當選，這是台灣社會給時代力量的重大警訊，身為時代力量的決策委員，他認為決策圈要負起最大責任。即日起他辭去時代力量決策委員，也希望決策委員會儘速總辭改選，準備2024的存亡之戰，回應支持者的期待。

邱顯智表示，此次選舉過程中，黨中央不僅無法提供候選人基本的奧援，對於捍衛政黨的品牌定位，更是毫無作為。這不是候選人的錯，而是決策核心對不起候選人，對不起對時力還有期待的朋友。如果決策核心不能痛定思痛，那時代力量很快就會成為歷史的塵埃。

時代力量立委王婉諭也在臉書發文表示，對於這次選舉的結果，她真的非常難過。作為時代力量的決策委員，為負起時代力量此次決策不利的結果，她將辭去決策委員一職，也認為時代力量的決策委員會必須總辭、即刻改選，共同承擔此次政治責任，以示負責。

王婉諭指出，時代力量現有的決策會議已經失去功能。決策委員會不敢討論路線、不願討論方向，一步步將時代力量在政治上逐漸推向邊緣的，正是這個黨的狀況，甚至在這次選舉結果之後，至今仍然沒有要進行任何的檢討和省思。

時代力量決策委員李兆立也發文表示，原本堅持走自己路的時代力量，這次的選戰路線明顯被代言，導致政治品牌嚴重模糊，決策層卻彷彿若無其事，毫無作為，所造成的衝擊，當然不是候選人們的責任。他所認識的責任政治，是政黨決策者要為選舉結果負上最大責任，他作為決策委員，深感愧疚與自責，因此即日起辭去決策委員。

時代力量則在26日發布新聞稿時表示，2022年地方選舉的結果不如預期，顯見時力仍有許多不足之處，必須向各位支持者致上最深的歉意。來自各界的善意提醒和批評，時力都會謹記在心、深自檢討。（編輯：蘇龍麒）1111127