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誰來補選所留立委席次 許淑華：建議黨中央徵召

2022/11/28 13:43（11/28 14:16 更新）
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南投縣長選舉，由國民黨候選人許淑華（右）勝出，她28日與集集鎮長當選人吳大村（左）從集集鎮展開車隊謝票行程。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年11月28日
南投縣長選舉，由國民黨候選人許淑華（右）勝出，她28日與集集鎮長當選人吳大村（左）從集集鎮展開車隊謝票行程。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年11月28日
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（中央社記者蕭博陽南投縣28日電）國民黨立委許淑華當選南投縣長，她的立委席次需補選，許淑華今天表示，補選期程短，尤其民進黨大敗後，一定用盡資源取得這席，建議黨中央透過徵召推出最適合、能勝選者。

許淑華26日當選後，昨天無行程在家休息，並致電感謝競選團隊與支持者，今天和集集鎮長當選人吳大村從集集鎮展開謝票行程，許淑華接受媒體聯訪表示，由於手上仍有法案、服務案持續進行並待盤點交接，目前規劃立委職務「做滿」直到上任縣長，但因應補選作業，她也會配合黨中央安排，但目前未接獲黨中央訊息。

對於參加補選的人選，許淑華說，她並無特別推薦對象，尊重黨中央機制，但補選期程很短，需考量如何快速整合推出一名最適合、能勝選的人，但應可待民進黨決定人選後再進行黨內協調，尤其民進黨這次大敗後，一定會用盡資源取得這一席，國民黨應小心應戰。

關於透過初選或徵召產生人選，許淑華表示，目前她個人較傾向徵召方式，補選期程短，黨內初選較耗費時間，她覺得可透過協調、互相徵詢有意願者並進行黨內評估，建議不需辦理公開對外民調，以免造成內耗，因此她傾向協調取得共識，將與黨中央討論並建議。

許淑華說，未來施政將盡快落實政見，帶動地方觀光及產業，尤其是後疫情時代產業復甦及拓展，而作為政治晚輩，也會向縣長林明溱多請教；目前縣府團隊表現不錯，她上任不會有太大異動，基本上，希望與現任局處首長合作、磨合，後續視業務進展再做決定。

另外，有媒體報導「許淑華當選南投縣長，缺額補選11月28日至12月2日受理登記」，對此，南投縣選舉委員會澄清，相關作業尚未進行、沒那麼快，且由中央選舉委員會公告期程、辦理；國民黨南投縣黨部主委林儒彬也說，縣黨部今天無受理黨員登記投入立委補選作業，考量黨內和諧，建議黨中央徵召選將。（編輯：郭諭儒）1111128

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