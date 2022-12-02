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嘉義市長選戰 黃敏惠電話拜票李俊俋掃街宣講

2022/12/2 20:10（12/2 20:21 更新）
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力拚連任的國民黨嘉義市長參選人黃敏惠（右）2日上午結束市政行程後，把握空檔撥打電話向市民拜票，爭取支持。 （黃敏惠競總提供） 中央社記者姜宜菁傳真 111年12月2日
力拚連任的國民黨嘉義市長參選人黃敏惠（右）2日上午結束市政行程後，把握空檔撥打電話向市民拜票，爭取支持。 （黃敏惠競總提供） 中央社記者姜宜菁傳真 111年12月2日
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（中央社記者姜宜菁嘉義市2日電）國民黨嘉義市長黃敏惠今天親自撥打電話向市民拜票，提醒18日記得投票；民進黨嘉義市長參選人李俊俋則與立委林靜儀、林楚茵共同掃街，並到廟口宣講，尋求支持。

黃敏惠今天上午參加嘉義市議會出席定期會總質詢後，趁空檔撥打電話向市民拜票，晚間到彌陀夜市向民眾拜票。

黃敏惠在電話中向民眾請託，「今年嘉義市長的選舉延到18日，要特別拜託您，那天要記得出門投票，大家一起打拚，讓嘉義市繼續進步，謝謝，拜託！」

黃敏惠表示，自己7日起將依法請假，在此之前仍勤走公務行程，以市政優先，但也把握空檔安排掃街、家戶拜訪，並到市場拜會等。

李俊俋晚間到嘉義市文化路掃街拜票，隨後到三性宮進行廟口宣講，林靜儀和林楚茵向市民推薦支持李俊俋。李俊俋表示，嘉義市民應思考，嘉義市在黃敏惠執政的13年是否有進步，若是原地踏步，選民應考慮換人做做看。

李俊俋說，近3個月來站路口、徒步掃街和車隊掃街，珍惜每分每秒，深入嘉義市各里，讓市民知道自己的理念和政見，距離投票日不到20天，增加廟口宣講，與各社區接觸，讓嘉義市民知道是該改變的時候，「嘉義市需要一個專業的市長、嘉義市需要進步。」（編輯：郭諭儒）1111202

嘉義市長選舉18日將投票，民進黨籍參選人李俊俋（左3）2日晚間與同黨立委林靜儀（左4）、林楚茵（右2）到嘉義市文化路掃街拜票，尋求民眾支持。中央社記者姜宜菁攝 111年12月2日
嘉義市長選舉18日將投票，民進黨籍參選人李俊俋（左3）2日晚間與同黨立委林靜儀（左4）、林楚茵（右2）到嘉義市文化路掃街拜票，尋求民眾支持。中央社記者姜宜菁攝 111年12月2日
#黃敏惠
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