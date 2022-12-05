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擦亮民主聖地招牌黃敏惠更拚 李俊俋自信帶來新氣象

2022/12/5 15:14（12/5 15:29 更新）
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圖為嘉義市長黃敏惠出席管樂節活動記者會。中央社記者黃國芳攝 111年12月1日
圖為嘉義市長黃敏惠出席管樂節活動記者會。中央社記者黃國芳攝 111年12月1日
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（中央社記者黃國芳嘉義市5日電）嘉義市長重行選舉改至18日投票，爭取連任的市長黃敏惠今天表示，加倍努力、打拚，擦亮民主聖地這塊招牌；民進黨嘉義市長參選人李俊俋相信政見可為嘉義市帶來新氣象。

對於李俊俋質疑擔任市長太久、應換人做的問題，黃敏惠今天在嘉義市議會接受媒體聯訪表示，每一次選舉都是考驗，這也關係平時的認真及努力程度，以及所作所為是否有接地氣，自己從政逾20年，李俊俋應也有20年，大家應攜手合作，李俊俋可以留在中央為嘉義市爭取更多預算。

黃敏惠指出，這幾年施政民調從過去倒數第幾名，目前已名列前茅，除了市政團隊的努力外，也是市民對市政團隊的信任與支持，大家一起努力的成果。

黃敏惠說，很多市民認為嘉義市長選舉延至12月18日舉行有特別目的，不過，這一部分並不加以臆測，反正就是遇到了，就加倍努力、認真及打拚，贏得市民的考驗，請全國民眾看嘉義市長選舉，市民真的了不起，嘉義市民主聖地這塊招牌會被擦得更亮。

李俊俋今天上午持續在路口及傳統市場拜票，下午及晚上則前往廟口開講、掃街拜票；李俊俋今天並在臉書（Facebook）PO出1張支持者將1小時的廟口開講濃縮成1頁筆記，希望讓更多鄉親了解政見內容。

李俊俋表示，政見講出口就是承諾，因為講話的對象是嘉義市民，而這些市民包含家人、鄰居、朋友等，用標語畫大餅誰都會，但要對這些支持者說空話，實在辦不到。

李俊俋說，所提出的具體政策，對嘉義市各種問題都有因應的解決辦法，相信可以為嘉義市帶來新氣象。

李俊俋開出的政見內容，包含補助65歲以上老人安裝假牙、75歲以上長者健檢每年補助新台幣1萬元、生育補助提高至2萬元、後湖工業區轉型為醫療生技照護園區，以及處理排水系統等項目。（編輯：陳仁華）1111205

圖為民進黨嘉義市長參選人李俊俋（前左2）3日晚間在同黨立委劉世芳（前左）等人陪同下在廟口開講。中央社記者黃國芳攝 111年12月3日
圖為民進黨嘉義市長參選人李俊俋（前左2）3日晚間在同黨立委劉世芳（前左）等人陪同下在廟口開講。中央社記者黃國芳攝 111年12月3日
#李俊俋
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