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中選會頒當選證書 黃偉哲：持續兢兢業業

2022/12/5 16:39（12/5 17:16 更新）
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中央選舉委員會委員許雅芬（左）5日到台南市政府頒發當選證書給競選連任成功的台南市長黃偉哲（右）。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月5日
中央選舉委員會委員許雅芬（左）5日到台南市政府頒發當選證書給競選連任成功的台南市長黃偉哲（右）。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月5日
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（中央社記者楊思瑞台南5日電）中央選舉委員會委員許雅芬今天到台南市政府頒發當選證書給連任成功的台南市長黃偉哲，預定25日宣誓就職。黃偉哲說，將持續在市長工作上兢兢業業，讓市民過得更好。

黃偉哲表示，當選證書雖僅是一紙證明，但代表的責任無比重大，未來將繼續在市政建設上努力，增進市民幸福感，實踐讓「市府做得更好、市民過得更好」的承諾，市民若對市政有任何建議，也歡迎指正。

面對媒體詢問有關對近日幾名政治人物的論文爭議，黃偉哲表示，對於相關申訴程序進行中的個案，尊重當事人的說法，但這些論文當初都經過學術單位把關，後來有新的比對軟體才傳出爭議，至於對未來的影響，可能要看政府如何確立相關制度，因牽涉到的層面比較多，目前大家仍在觀察。

黃偉哲說，無論是論文、治安或疫苗等議題，相信民進黨檢討小組正在進行全面考量，至於接下來的民進黨主席選舉，自己沒有特定推薦人選，浮上檯面的都會予以考量。（編輯：卞金峰）1111205

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