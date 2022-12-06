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中選會頒當選證書 張麗善公布首波小內閣異動

2022/12/6 15:58（12/6 16:36 更新）
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中央選舉委員會委員蒙志成（左）6日頒發「雲林縣第19屆縣長當選證書」給連任成功的縣長張麗善（右），張麗善也感謝所有鄉親對她的肯定跟支持，未來將率團隊繼續為雲林努力。中央社記者姜宜菁攝 111年12月6日
中央選舉委員會委員蒙志成（左）6日頒發「雲林縣第19屆縣長當選證書」給連任成功的縣長張麗善（右），張麗善也感謝所有鄉親對她的肯定跟支持，未來將率團隊繼續為雲林努力。中央社記者姜宜菁攝 111年12月6日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣6日電）中選會委員蒙志成今天頒發「雲林縣第19屆縣長當選證書」給連任成功的縣長張麗善。張麗善表示，民政、行政處長和工策會總幹事人事異動，並極力慰留文化觀光處長陳璧君。

九合一選舉上月26日結束，中選會2日公告2022年地方公職人員選舉當選名單，蒙志成今天到雲林縣政府頒發「雲林縣第19屆縣長當選證書」，張麗善會中感謝所有鄉親對她的肯定跟支持，未來將率領縣府團隊繼續為雲林縣努力。

張麗善表示，縣府團隊近4年表現可圈可點，獲獎連連，昨天榮獲衛福部台灣健康城市及高齡友善城市獲得7大獎，而且是最高殊榮卓越獎，感謝縣府團隊努力，未來會繼續努力，讓雲林再創佳績。

有關縣府團隊人事異動，張麗善說，原民政處長張政國接任雲林肉品市場董事長，民政處長由原行政處長蕭德恕接任，行政處長則由工策會總幹事張耀文接任。

張麗善指出，縣府許多政策是延續的，且團隊表現很優異，未來人事異動以穩定、延續為主，台北市、桃園未來由國民黨執政，工作機會很多，若有局處長因個人生涯規畫、家庭因素，也會盡量挽留，但會以當事人最大的考量優先支持。

關於陳璧君的動向，張麗善強調，陳璧君成功將雲林農業大縣翻轉成觀光大縣，推動藝文、觀光表現卓越，不過也因個人規劃有意離開雲林，她會透過民間友人和其親友極力慰留，為雲林留下好人才。（編輯：郭諭儒）1111206

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