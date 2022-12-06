陳時中陪李俊俋文化路掃街 民眾紛排隊合影

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前衛福部長陳時中（黑衣背對者）6日晚間陪民進黨嘉義市長參選人李俊俋在文化路夜市掃街拜票，有熱情粉絲為陳時中送上擁抱。中央社記者蔡智明攝 111年12月6日

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（中央社記者蔡智明嘉義市6日電）前衛福部長陳時中陪民進黨嘉義市長參選人李俊俋今天晚間在文化路夜市掃街、吃雞肉飯，民眾見到陳時中，紛紛排隊要求合影，一度造成人擠人。

陳時中今天下午陪李俊俋廟口開講，再到嘉市文化路夜市掃街，晚間6時陳時中一到文化路噴水圓環，還沒掃街就被大批粉絲包圍要求合影，還有人拿著書要求簽名，還遇到女粉絲給他一個擁抱。

隨後，李俊俋安排陳時中在文化路上的郭家雞肉飯晚餐，立委王美惠也陪同，門口一下子就擠滿看陳時中吃飯的人群；陳時中說，他上次來嘉義，也是吃這一家，雞肉飯好吃，陳時中還對著民眾比2號，請大家支持登記2號的李俊俋。

用完餐後陳時中直接在門口與民眾一一合影，排隊人潮長達2、30公尺，在工作人員截止民眾排隊後，陳時中才得以繼續掃街。李俊俋競選辦公室人員說，與陳時中掃街的效果很好，為李俊俋拉了不少票。（編輯：郭諭儒）1111206