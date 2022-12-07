陳其邁下達嘉市輔選動員令 李俊俋：拚翻轉爭一口氣

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（中央社記者葉素萍嘉義7日電）嘉義市長選舉改至12月18日投票，民進黨今天赴嘉義市召開行動中常會，力挺市長候選人李俊俋。民進黨代理主席陳其邁下達動員令，要求全力輔選。李俊俋說，要為民進黨爭最後一口氣，剩下11天會努力到最後一秒鐘。

民進黨行動中常會今天移師嘉義市，為李俊俋拉抬，陳其邁並陪同李俊俋車隊掃街。

民進黨在中常會前召開記者會，李俊俋說，這是一場未完待續的延長賽，11月26日地方選舉之後支持者變得更焦慮，一方面幫民進黨找病因，一方面希望民進黨更堅強。

李俊俋說，選民焦慮對他說，民進黨就是罵得不夠兇，支票開得不夠多，嘉義市只有8萬多戶，人家可以送GOGORO，民進黨可以一戶送一部賓士汽車，但他對支持者說，這個他做不到，做不到的就不會講。

李俊俋提到，很多支持者希望民進黨不要灰心，繼續努力，支持者認為，民進黨是自己的孩子，「可以教訓但不能打死」，所以民進黨要繼續打拚。

李俊俋說，這是民進黨的DNA，遇到挫折，不會倒下，遇到挑戰，會繼續堅強；剩下11天，他會繼續堅持、努力到最後一秒鐘，也拜託黨內繼續為他加油，他會繼續堅強地為民進黨爭最後一口氣。

李俊俋表示，嘉義市長12月18日的選舉是2022的最後一場選戰，但也是改變開始的第一戰，希望嘉義市開始改變，帶動明年1月8日台北市立委補選與未來南投立委補選，讓民進黨翻轉，為人民爭一口氣、爭更多福利與民主。

陳其邁向黨內下達動員令，全力輔選李俊俋，在12月18日贏得嘉義市長選舉。

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陳其邁說，嘉義市在民主改革過程扮演重要角色，今年民進黨在地方選舉遭受挫折，敗選後民進黨正積極進行各項改革、反省、檢討，回應民意。

陳其邁表示，民進黨過去也曾經過挫敗，但挫折、跌倒、失敗從來沒有一次擊倒民進黨，他要再次提醒黨內，面對挫折時，腰要彎得更低，更謙卑傾聽民意，讓台灣變得更好，他希望改變從嘉義開始、讓嘉義更好。（編輯：謝佳珍）1111207