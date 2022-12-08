提行政訴訟被駁回 彰縣議員洪本成仍可宣誓就職

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（中央社記者吳哲豪彰化8日電）彰縣議員洪本成遭中選會認定不得登記為候選人，洪本成提出假處分獲准可繼續參選，也順利當選，北高行卻駁回洪本成的行政訴訟；彰縣選委會指出，在訴願結果出爐前，洪本成仍可宣誓就職。

國民黨彰化縣議員洪本成為尋求連任，登記參選，但中央選舉委員會今年10月14日以洪本成在民國92年因涉犯貪污罪遭判處免刑確定，為資格不符，不得登記為候選人，洪本成不服提出訴願及假處分，假處分部分獲准，洪本成仍可繼續競選，也順利當選議員。

根據台北高等行政法院今天公布的裁定書，洪本成不服中選會處分在10月17日提起訴願，訴願案現由行政院審議中，而洪本成在10月26日提起本案行政訴訟，明顯未經訴願程序，逕行提起行政訴訟不合法，裁定駁回。

洪本成的委任律師洪志賢接受中央社記者電訪時指出，依法要先提訴願，不服訴願結果後再提行政訴訟，不過當初提假處分時，法官在假處分裁定書中要求，在裁定送達10日內須提起本案訴訟，逾期未提訴訟，法院會撤銷裁定，他們才會依法官裁示提行政訴訟。

洪志賢指出，案件一樣在北高行審查，只是不同法庭的法官作出不同裁定，只有形式效力，無實質效力，不會影響洪本成的競選資格，還是可宣誓就職，他們會等行政訴願有結果，再依法提起行政訴訟，目前訴願結果還未出爐。

彰化縣選舉委員會則指出，洪本成已提訴願，在訴願結果出爐前，當選資格不會受影響；未來如洪本成訴願成功或提行政訴訟勝訴，不會影響洪本成的當選資格，不過如洪訴願失敗，行政訴訟也敗訴，中選會會提當選無效之訴，如當選無效確定，議員薪資則領到議員資格喪失之日為止，不用繳回。（編輯：陳仁華）1111208