李俊俋質疑嘉市府沒舉債非事實 黃敏惠：無隱匿

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（中央社記者黃國芳嘉義市10日電）嘉義市選委會今天舉辦市長候選人電視公辦政見發表會，民進黨候選人李俊俋質疑市府沒有舉債不是事實；黃敏惠陣營表示，市府編列自償性債務用途清楚，並沒有隱匿。

嘉義市長候選人電視公辦政見會上午在世新有線電視台登場，爭取連任的黃敏惠、李俊俋、無黨籍的陳泰山、黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統、鄭凱升，陸續上台講述政見。

李俊俋質疑嘉義市政府是否有編列自償性債務，他說，2018年前市長涂醒哲還在任時，嘉義市政府就沒有舉公債，市府卻從2021年2月直到2022年10月共編列新台幣5億1900萬元，因此，市府是有舉債，並非沒有舉債，這項舉債項目，黃敏惠一直不敢提出來，沒有告訴市民事實。

李俊俋表示，黃敏惠還一直對外界說明市府一直沒有舉債，還在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，可以發放2000元給市民，並帶動嘉義市營業銷售額，但創造的營業銷售額沒有最高，而是全國倒數第5，那自償性債務要不要償還，呼籲黃敏惠要向市民交代清楚，

黃敏惠政見發表後，透過競選總部說明，嘉義市營利事業銷售額是連3年都創歷史新高，且嘉義市個人平均可支配所得更已連續3年也創歷史新高，甚至超越台中、台南與高雄等地。

另外，自償性公共債務是指未來營運所得或經指定特定財源作為償債財源的債務，依公共債務法規定，不納入公共債務計算，全國一體適用。

黃敏惠指出，在2018年底，嘉義市政府自償性債務餘額是28億4800萬元，直到2022年11月是5億1970萬元。

黃敏惠強調，有關2000元振興消費現金的發放，追加預算編列5億4000萬元，所用財源指明2020年決算的累計賸餘，這個在追加預算案送嘉義市議會審查時就交代清楚。

另外，嘉義市政府5億1970萬元自償性債務的用途，包括市區鐵路高架化工程5億100萬元（全部已撥款11億800多萬元）及建國二村市地重劃工程1870萬元，且舉借及償還計畫案，都提報公共債務管理委員會審議通過。（編輯：黃世雅）1111210