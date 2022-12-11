卓榮泰、陳時中陪同掃街 李俊俋：對選情充滿信心

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（中央社記者黃國芳嘉義市11日電）嘉義市長選舉18日投票，選戰進入倒數，民進黨市長候選人李俊俋今天與前民進黨主席卓榮泰到傳統市場掃街拜票，並和前衛福部長陳時中車隊掃街；李俊俋說，對選情充滿信心。

李俊俋與妻子陳佳慧早上在卓榮泰、立委王美惠、前立委呂孫綾陪同下，一起前往東門市場掃街拜票，向攤商與前來採買的民眾懇託拜票。

對於國民黨縣市首長及當選人昨晚幫對手黃敏惠站台造勢，李俊俋接受媒體聯訪表示，選舉越接近，雙方活動越來越多，但重要的不是助選站台的人多寡，最重要的是市民是否在討論假牙補助，以及淹水、經濟遲滯等問題，只要市民越關心這些問題，對勝選就更加有信心。

卓榮泰針對近日在嘉義市助選發表心得，他說，李俊俋陣營有很多年輕人幫忙，代表李俊俋可以給嘉義帶來年輕活力；嘉義市有純樸的民情，但缺少進步的動力、活力，相信李俊俋已經準備好了，讓嘉義市進步到一個現代化的城市。

陳時中上午再度來到嘉義市陪同李俊俋車隊掃街，他接受媒體聯訪表示，李俊俋是有決心、有毅力的候選人，對嘉義市未來發展有很多看法，特別是將智慧科技的概念整個引進嘉義市，對當地將帶來很好的前景，值得市民投票支持。

李俊俋指出，距市長選舉投票最後倒數1週，仍持續前往傳統市場拜票、車隊掃街，以及在廟口開講方式，聽取基層民眾真正的心聲，也讓市民了解嘉義市的問題所在及未來解決辦法，這才是市民最關心的問題；目前每天都是從早忙到晚，感受到市民越來越關心嘉義市的問題，對市長選情絕對有信心。（編輯：黃世雅）1111211