黃敏惠公園徒步拜票 黃偉哲陪同李俊俋車隊掃街

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（中央社記者黃國芳嘉義市12日電）嘉義市長選舉18日投票，選戰倒數，爭取連任的市長黃敏惠今天上午到港坪運動公園徒步拜票；民進黨市長候選人李俊俋上午與台南市長黃偉哲車隊掃街，沿途吸引民眾大喊加油。

黃敏惠上午到港坪運動公園拜票，並向市民傳達為民服務的心意，也表達始終以市民考量為出發點的初衷不變；她說，看到市民的笑容和健康身體，覺得這幾年為市政打拚是有價值的。

黃敏惠接受媒體聯訪表示，18日大家一定要出來投票，每一票都很重要，當天的投票率高低，就可以看見嘉義市民主的指標。

黃敏惠說，現在全國只剩下嘉義市在進行市長選舉，投票率一定會受到影響且降低，投票率越低，對民主聖地嘉義市越不公平。

黃敏惠指出，相信嘉義市民的自主性很高，大家心中自有一把尺，自然會用選票決定自己幸福的未來。

黃偉哲上午特地到嘉義市陪同李俊俋車隊掃街，車掃途中，有開車民眾搖下車窗揮手支持，也有走在路上的市民，拿出手機拍照並大喊加油。

針對嘉義市政府是否舉債部分，李俊俋接受媒體聯訪表示，黃敏惠是利用自償性債務舉債，也就是向市庫借錢，也同樣要還，因此，市府是有舉債，並非無舉債；嘉義市現在經濟停滯、年輕人流失、老人沒有照顧，黃敏惠擔任市長13年沒有解決，那就換人來解決問題。

黃偉哲指出，過去與李俊俋是立法院好同事，很多政策都是並肩作戰，期待李俊俋當選市長，將來能一起與嘉義縣長翁章梁共創嘉嘉南縣市的富庶、繁榮和進步，未來不管在農業、商業，或高科技產業都可以密切合作。（編輯：謝雅竹）1111212