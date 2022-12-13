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證據保全抗告駁回 蘇清泉寄託當選及選舉無效之訴

2022/12/13 21:02（12/13 21:12 更新）
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高雄高分院13日駁回國民黨屏東縣長候選人蘇清泉（前中）提出的證據保全抗告。（中央社檔案照片）
高雄高分院13日駁回國民黨屏東縣長候選人蘇清泉（前中）提出的證據保全抗告。（中央社檔案照片）
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（中央社記者李卉婷屏東縣13日電）高雄高分院今天駁回國民黨屏東縣長候選人蘇清泉提出的證據保全抗告。蘇清泉表示，尊重裁定，後續還有向屏東地院提出的選舉無效及當選無效之訴，明年1月16日開庭。

蘇清泉今天接受電話訪問指出，不認同駁回理由但尊重裁定，堅持主張重新計票，與律師討論後提出司法驗票，2日已經向屏東地方法院提出當選無效及選舉無效之訴，明年1月16日開庭，要的就是真相，也把希望放在訴訟上。

蘇清泉以1萬多票之差，敗給民進黨對手周春米。蘇清泉質疑開票過程疑點重重且計票有誤，11月28日向屏東地院聲請證據保全及重新計票，法院隔天駁回證據保全，蘇清泉不服向上提出抗告，今天高雄高分院也以證據不足駁回；另外，重新計票部分則在5日進行調查庭，8日法院以未達選罷法規定千分之3的門檻而駁回。

蘇清泉同時在中選會公布當選人名單後，提出當選無效、選舉無效之訴。（編輯：郭諭儒）1111213

#蘇清泉
#屏東地院
#高雄高分院
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