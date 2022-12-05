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蘇清泉聲請驗票開庭 審判長指千分之3差距是關鍵

2022/12/5 19:42（12/5 20:16 更新）
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國民黨屏東縣長候選人蘇清泉（前中）質疑選務瑕疵向屏東地院聲請驗票，5日下午進行調查庭，蘇清泉開庭後接受媒體聯訪表示，台灣民主最後防線就是靠法官聰明智慧與良知，也是唯一的依靠。中央社記者李卉婷攝 111年12月5日
國民黨屏東縣長候選人蘇清泉（前中）質疑選務瑕疵向屏東地院聲請驗票，5日下午進行調查庭，蘇清泉開庭後接受媒體聯訪表示，台灣民主最後防線就是靠法官聰明智慧與良知，也是唯一的依靠。中央社記者李卉婷攝 111年12月5日
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（中央社記者李卉婷屏東縣5日電）國民黨屏東縣長候選人蘇清泉質疑選務瑕疵向屏東地院聲請驗票，今天調查庭中蘇清泉委任律師提出多項疑慮；法官表示，選罷法規定差距在千分之3內才能聲請重新計票，合議庭後續將討論再做出裁決。

今天下午的合議庭由凃春生擔任審判長，陪審法官有薛全晉及劉千瑜，全程約1小時。

蘇清泉委任律師提出，屏東投開票所有多起亂象，包含唱票未亮票、縣長候選人票數錯置狀況、誤植枋山鄉枋山村長選舉票數、開票速度太慢等，多起烏龍事件與疑慮，「令人質疑當選人周春米選票不實及選務違法足以影響選舉結果」。

合議庭審判長凃春生開庭過程中指出，依據公職人員選舉罷免法第69條規定，差距要在千分之3內得以聲請重新計票，「否則高雄的柯志恩、新北的林佳龍也都要驗，畢竟法官只能根據法律做判斷，難道要根據價值觀嗎？」後續將與合議庭法官討論後，再做出裁決。

蘇清泉開庭後接受媒體聯訪表示，台灣民主最後防線就是靠法官聰明智慧與良知，也是唯一的依靠，畢竟沒有真相就沒有屏東縣長，希望儘快有結果。

蘇清泉也向周春米喊話「不要抗拒驗票，驗票才是最大的加分」。（編輯：陳仁華）1111205

#蘇清泉
#凃春生
#周春米
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