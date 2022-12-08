中選會頒當選證書 周春米：承擔縣政勇往直前
2022/12/8 13:27（12/8 14:11 更新）
中央選舉委員會8日頒發當選證書給屏東縣長當選人周春米（右3）；周春米表示，榮幸成為屏東首名女縣長，將戰戰兢兢承擔縣政，勇往直前。（周春米辦公室提供）中央社記者李卉婷傳真 111年12月8日
（中央社記者李卉婷屏東縣8日電）中央選舉委員會今天頒當選證書給屏東縣長當選人周春米。周春米表示，榮幸成為屏東首名女縣長，將戰戰兢兢承擔縣政，持續勇往直前。
依中選會計票，民進黨周春米21萬7537票、國民黨蘇清泉20萬6460票、時代力量詹智鈞1萬9156票，周春米領先蘇清泉1萬1077票，當選屏東縣長。
今天由中選會選務處副處長蔡金誥、屏東縣選委會代理主委黄道東頒發屏東縣長當選證書給周春米。
周春米透過新聞稿表示，她很榮幸承接屏東縣長任務，也成為屏東縣立縣72年來首名女縣長。屏東的進步不能停，接下來會戰戰兢兢，全面啟動屏東各項建設需求，包含長照、產業發展，甚至是青年與兒童權益等都責無旁貸。
周春米表示，獲頒當選證書代表正式承擔推動縣政責任，也會集結眾人之力勇往直前，將屏東打造成進步的希望城市。
周春米強調，面對屏東人口高齡化問題，就任後成立長照處，而產業的發展也是未來發展縣政重點。（編輯：謝雅竹）1111208
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