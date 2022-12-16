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李俊俋廟口開講 盼找回民主聖地光榮

2022/12/16 22:40（12/16 22:51 更新）
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嘉義市長選舉投票在即，民進黨籍候選人李俊俋（左3）16日晚間在九華山地藏庵廟口開講，拜託市民支持，李俊俋父親李鴻禧（左4）也到場為兒子站台。（李俊俋競總提供）中央社記者蔡智明傳真 111年12月16日
嘉義市長選舉投票在即，民進黨籍候選人李俊俋（左3）16日晚間在九華山地藏庵廟口開講，拜託市民支持，李俊俋父親李鴻禧（左4）也到場為兒子站台。（李俊俋競總提供）中央社記者蔡智明傳真 111年12月16日
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（中央社記者蔡智明嘉義市16日電）嘉義市長選戰進入倒數，民進黨候選人李俊俋今晚在嘉義市九華山地藏庵廟口開講，指黃敏惠造勢竟請來涉貪的宜蘭縣長林姿妙站台，要市民票投李俊俋，一起找回民主聖地的光榮。

李俊俋和立委賴惠員、地藏庵董事長黃俊森、嘉義市小英之友會長黃淑英合體，進行市長選戰中最後一場廟口開講，近百名民眾不畏寒冷來聽講。

針對黃敏惠今天舉行造勢晚會，請來多名國民黨縣市首長站台，李俊俋表示，幫黃敏惠站台的林姿妙，是貪污罪被起訴的縣長。李俊俋請嘉義市民，一定要出來投票，表達自己的聲音，把票投給他，一起找回民主聖地的光榮。

李俊俋說，希望大家一起參加明天在競總舉辦的選前之夜，也要把握最後時間，替他打電話、傳LINE，幫忙拉票，請外地的子女也回來投票。（編輯：郭諭儒）1111216

#李俊俋
#黃敏惠
#林姿妙
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