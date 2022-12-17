蘇貞昌籲動員支持李俊俋 讓嘉義市有新氣象

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嘉義市長選舉18日將投票，民進黨籍候選人李俊俋（左）17日舉辦造勢晚會，行政院長蘇貞昌（右）到場站台，籲請鄉親動員投票支持李俊俋，讓嘉義市能有一番新氣象。中央社記者黃國芳攝 111年12月17日

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（中央社記者黃國芳嘉義市17日電）嘉義市長選舉明天投票，民進黨嘉義市長候選人李俊俋今晚舉辦造勢晚會；行政院長蘇貞昌站台表示，全台都在關注嘉義市長選舉，大家要動員投票支持，讓嘉義市有一番新氣象。

李俊俋晚間在興達路競選總部前舉辦「翻轉嘉義、迎向勝利」造勢晚會，除了蘇貞昌站台外，還有民進黨代理黨主席、高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁，以及立委王美惠、范雲、管碧玲等人到場助講，營造大團結氣勢，雖然天氣寒冷，還是湧入支持者高喊「凍蒜」。

嘉義市選舉重要傳統選前之夜，因與今年國際管樂節踩街撞期而取消，李俊俋陣營採其他方式進行，李俊俋晚間與市民一起走最後一哩路，由市民陪同從北香湖公園走到競選總部，並在總部前舉辦造勢晚會。

蘇貞昌致詞表示，行政院長任內，對嘉義市相當照顧，補助長照大樓、鐵路高架化、西區國民運動中心，還有肉品市場更新建設等。不過，肉品市場補助案在年底卻因執行不了，市府退回中央新台幣8200萬元補助經費。

蘇貞昌指出，行政院誠心誠意補助嘉義市建設，市府卻無法執行，大概是黃敏惠當了13年市長累了，那就要換人來承擔。

蘇貞昌說，李俊俋在中央、地方歷練完整，已準備好了要承擔嘉義市長的責任；目前台灣人除了看世足賽，最關注就是嘉義市長選舉，明天雖然天氣寒冷，但大家一定要動員投票支持，讓嘉義市有一番新氣象。

陳其邁指出，嘉義縣農工大縣正在實現，與嘉義縣為兄弟縣市的嘉義市，未來要以交通建設為優先，未來的市長如果眼光不足，那嘉義市可能會被邊緣化。因此，市民應支持提出輕軌連接高鐵、台鐵建設的李俊俋，而鐵路高架化也是李俊俋爭取，只要李俊俋當市長，嘉義市發展就可以大步向前。

陳其邁表示，不管九合一選舉有沒有投票支持民進黨，在此代表民進黨要感謝所有鄉親，讓民進黨有反省、檢討的機會，過去民進黨努力不夠，但是一定會記取這次選舉跌倒的教訓，繼續努力、打拚，這次嘉義市長選舉，懇託鄉親支持李俊俋，改變嘉義市。

翁章梁表示，李俊俋是民進黨青壯世代的佼佼者，一定會帶給嘉義市進步的動力，明天市長選舉輸贏的關鍵在於支持者有沒有動員投票，因此，市民要幫忙拉票支持，讓嘉義市可以與嘉義縣一起快速發展。

李俊俋指出，嘉義市長選舉是今年九合一選舉唯一的延長賽，也是民進黨改變的第一戰，嘉義要翻轉，嘉義更需要改變，就是換市長，黃敏惠已跑13年了，也跑累了，那就換下一棒來跑。明天是投票日，拜託支持者動員拉票，讓嘉義市有翻轉的機會。（編輯：郭諭儒）1111217