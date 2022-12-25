22縣市議長藍15席綠4席無黨籍3席 民進黨首次拿下基隆

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第20屆基隆市議會議長、副議長選舉25日上午在議會舉行，民進黨推派的市議員童子瑋（前），獲得過半數16票支持，當選基隆市議長。中央社記者王朝鈺攝 111年12月25日

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（中央社記者25日綜合報導）全國22縣市今天舉行議員就職典禮及正副議長選舉，議長部分，國民黨15席、民進黨4席、無黨籍3席。其中，民進黨在基隆市議會推派的童子瑋取得部分國民黨、無黨與親民黨支持成功當選議長。

在副議長部分，國民黨12席、民進黨2席、無黨籍7席、親民黨1席。

在基隆市議員31席中，國民黨13席，民進黨12席，親民黨2席，無黨籍4席，但民進黨除黨籍議員外再獲得2無黨議員林旻勳、陳明建以及親民黨楊秀玉支持，加上國民黨張芳麗跑票轉投民進黨，讓民進黨推派的童子瑋以16票當選議長，創下基隆市議會自民國39年成立以來，民進黨首次拿下議長寶座；至於副議長部分，楊秀玉獲民進黨支持奪下副議長。

同樣引發關注的台南市正副議長選舉，議長最後由連任7屆的民進黨議員邱莉莉以36票勝出，除了拿到民進黨團28票，並獲台聯楊中成、台灣基進李宗霖及無黨籍黃麗招、邱昭勝、施余興望，再加上國民黨李文俊、張世賢、李鎮國3人支持。

台南市議會副議長選舉部分，民進黨仍依原定計畫支持連任3屆的林志展，並未改支持原由國民黨團推出的原副議長李文俊，最後林志展獲32票勝出，一舉拿下正副議長。

正副議長都連任的部分，有國民黨籍新北市議會議長蔣根煌、同黨的副議長陳鴻源；國民黨籍的桃園市議會議長邱奕勝、同黨的副議長李曉鐘；國民黨籍新竹市議會議長許修睿、同黨的副議長余邦彥。

連任的還有國民黨籍新竹縣議會議長張鎮榮、同黨的副議長王炳漢；國民黨台中市議會議長張清照、同黨的副議長顏莉敏；國民黨籍彰化縣議會的議長謝典林、同黨的副議長許原龍。

連任的還包括國民黨籍南投縣議會議長何勝豐、同黨的副議長潘一全；民進黨籍嘉義縣議會議長張明達、同黨的副議長陳怡岳；國民黨籍屏東縣議會議長周典論及無黨籍盧文端；國民黨籍的台東縣議會議長吳秀華、同黨的副議長林琮翰。

另外，在台北市議會共61名議員，正副議長選舉投票結果，分別由國民黨籍議員戴錫欽、葉林傳奪下，各得38票、36票，得票過程順利落幕，台灣民眾黨4名議員皆支持投給藍營推出議長人選戴錫欽。

在苗栗縣議會中，國民黨、民進黨各占7席，無黨籍23席、時代力量1席，其中無黨籍多為藍營體系，具國民黨籍的李文斌及張淑芬分別當選議長與副議長。

不過，受到苗栗縣長選舉藍營分裂影響，2人在這次的議員及正副議長選舉都是以無黨籍參選；國民黨黨中央在議長選舉前也核定在苗栗縣「不提名」，使得苗栗縣府、會龍頭均為無黨籍。

雲林縣議會中民進黨11席、國民黨9席、民眾黨及台聯各1席、無黨籍21席。國民黨籍議長沈宗隆順利連任，副議長有無黨籍的蔡咏鍀、蘇俊豪競選，最後由蔡咏鍀勝出。

嘉義市議會正副議長選舉，由無黨籍的市議員陳姿妏當選議長，無黨籍的張榮藏當選副議長，因民進黨籍市議員黃敏修今天發出退黨聲明，讓正副議長選舉都進行第2輪才分出勝負。

高雄市議會正副議長選舉中，民進黨推出7連霸議員的康裕成，搭配曾俊傑的「民無配」組合，以35票過半票數勝出。民進黨除了27名議員團結投票，另爭取到8名其他黨派及無黨籍議員支持，成致勝關鍵。

宜蘭縣議會正副議長選舉中，結果由國民黨新科議員張勝德、也就是上屆議長張建榮的兒子，以23票當選議長；至於副議長部分，無黨籍議員陳漢鍾以23票當選副議長，順利連任。

花蓮縣議會正副議長選舉經過第二輪投票，由爭取連任的張峻成功當選議長，但他當場宣布退出國民黨；副議長由國民黨提名的徐雪玉當選。藍營雖掌握過半席次優勢但面臨分裂，被視為「反傅」大將的上任議長張峻遭排黑條款排除提名，但張峻堅持爭取連任並獲過半選票連任成功。

至於外島部分，澎湖縣議會19席議員，國民黨有5席、民進黨3席、無黨籍10席、無黨團結聯盟1席。澎湖縣議會的正副議長選舉中，由國民黨籍劉陳昭玲與無黨籍藍凱元當選。

金門縣議會正副議長選舉難產，各經過2輪投票再抽籤產生，最後由國民黨籍的洪允典、歐陽儀雄當選正副議長。

在連江縣部分，國民黨籍的議員張永江順利蟬聯議長寶座，副議長選舉由國民黨籍議員林明揚脫穎而出。

台北市議會副議長葉林傳，曾因家族具黑道背景引發外界多次質疑，他在議會受訪時說，這是家族過去狀況，相關傳聞只能各自點滴在心頭。

桃園市副議長李小鐘曾涉入桃園縣議會議長賄選案，因接受招待遭判刑1年、緩刑3年。他表示，旅行社業者曾出庭證明他事前已付清旅費，但法院並不認定相關證明他也很無奈，對於近30年前的事不想再提，會做好副議長的工作。

宜蘭縣議會副議長陳漢鍾過去曾涉及偽造有價證券罪，但近年擔任羅東鎮農會理事長推廣精緻農業，扶植在地青年團體，推動青年社區在地文化，照顧清寒學子，獲得羅東鎮民認同。（編輯：戴光育）1111225