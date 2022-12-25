何勝豐潘一全連任南投正副議長 民進黨意外分裂

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（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）南投縣議會第20屆議員今天宣誓就職，隨後選舉正副議長，國民黨何勝豐、潘一全如預期順利連任，但民進黨意外分裂，縣議員廖梓佑把正副議長選舉票皆投自己，恐面臨黨紀處分。

南投縣議會共37席，包含1席平地原住民、2席山地原住民，其餘13鄉鎮市分第1到第5選區共34席，議員選舉結果，民進黨與4年前一樣維持8席，國民黨13席、無黨籍15席，加上台灣民眾黨簡千翔，因此，第20屆綠營席次、藍營與親藍陣營結構與第19屆差異不大。

宣誓就職典禮在縣議會舉行後，接著進行正副議長選舉，何勝豐競選議員時以無黨籍登記，但仍具國民黨籍，因此，國民黨推派第19屆正副議長何勝豐、潘一全繼續搭檔爭取連任第20屆正副議長，民進黨則推派擔任縣黨部主委的縣議員蔡銘軒、新科縣議員陳玉鈴搭檔。

選舉結果，何勝豐與潘一全如事先預料獲國民黨加無黨籍共28席支持，順利連任正副議長，民眾黨簡千翔投自己，民進黨8席意外分裂，蔡銘軒、陳玉鈴僅各獲7票，民進黨縣議員廖梓佑未投給蔡銘軒、陳玉鈴，正副議長選舉票皆投自己，民進黨意外分裂引發關注。

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「你覺得我會投錯嗎」，面對媒體探詢，廖梓佑表示，民主社會就是要透過協調機制，沒有協調、沒有尊重，她是這屆民進黨最資深議員，感覺不被尊重，因此票投自己；蔡銘軒則說，選前多次協商、接洽，但一直未獲廖梓佑表達意見，將依黨紀提交黨中央處置。

何勝豐、潘一全曾因涉暴力事件被提報治平專案對象，對此，何勝豐接受媒體聯訪表示，民主國家依法律行事，就任將不分黨派合作監督縣府，為百姓發出最多聲音；潘一全說，排黑條款可說是民進黨選輸後的招數，他雖曾做錯事，但已30多年前，難道現在不能「做好」。（編輯：黃世雅）1111225