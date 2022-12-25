花蓮議長張峻退黨 縣黨部重申跑票6人開除黨籍

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（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）因涉貪遭國民黨「排黑」的花蓮縣議長張峻今天連任成功，隨即宣布退黨，並發布聲明「，縣黨部已成打擊黨員鬥爭工具」縣黨部隨即重申議長選舉跑票者將開除黨籍。

上午議長選舉第1、2輪國民黨跑票者除張峻，還包括鄭寶秀、黃馨、謝國榮、周駿宥、程美蓮共6人。花蓮縣議會共33席議員，國民黨含報備參選（2人）共20人當選，若6人遭黨紀開鍘，藍營將失去過半席次優勢。

國民黨花蓮縣黨部主委張逸華接受媒體聯訪表示，依國民黨入、退黨辦法，若採公開宣布退黨，仍須報中央核定；在中央核定前，地方黨部針對這次議長選舉嚴重跑票情形，會建請考紀會清黨，嚴明考紀、一律開除黨籍。

張峻連任議長宣誓就職後，隨即發布退黨聲明表示，國民黨主席朱立倫的「同舟計畫」，當初是為整合內部裂痕、促進黨內團結構想，如今卻成了傅崐萁排除異己，營私結派，挾權伐異的殺戮戰場，不但看不到團結，反而形成更大裂痕與風暴。

張峻透過聲明稿指出，接任花蓮縣黨部主委期間，盡心盡力，全力以赴，對黨的忠誠度百分百，然而這次正副議長選舉卻步步遭打壓和除名，黨內沒有給其一個公平競爭機會，令人遺憾。

聲明指出，「中國國民黨本身沒有錯，而是錯在掌權者的利慾薰心和粗劣的政治手段，離民意越來越遠，國民黨的百年招牌不該被利用成排除異己的工具，道不同不相為謀。張峻表示，對於花蓮縣黨部的不公不義深感痛心，決定退黨，求仁得仁，盼國民黨早日振聾啟饋，挽回民心，再造幸福乾坤」。（編輯：孫承武）1111225