台北市議會正副議長 國民黨籍戴錫欽葉林傳當選

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（中央社記者劉建邦台北25日電）台北市議員今天宣誓就職，隨後進行正副議長投票，由國民黨籍戴錫欽、葉林傳奪下。

台北市議會上午舉行第14屆議員宣誓就職典禮，會後進行正副議長投票選舉，議會共61席議員，包含國民黨30席、民進黨21席、台灣民眾黨4席、無黨籍4席、社會民主黨1席、新黨1席。國民黨加泛藍議員，席次過半。

北市議會正副議長人選，國民黨日前經內部初選，由議員戴錫欽在首輪票數贏過爭取連任議長的陳錦祥，副議長經2輪投票，由現任的葉林傳小贏挑戰的陳炳甫，最終正副議長推派戴錫欽、葉林傳參選。民進黨部分，在北市議會黨團討論後，採資深制，推李建昌、劉耀仁爭奪。

議員宣誓就職典禮由61名議員推舉資深議員陳政忠擔任主持人，進行宣誓，全部議員皆到場，市長蔣萬安及副市長李四川等人也在場觀禮。上午近11時舉行正副議長選舉，因地方制度法已修法，正副議長選舉，採記名投票，並由議事人員唱名投票結果。

市議會統計議長得票數，國民黨戴錫欽38票、民進黨李建昌21票、無黨林亮君2票；副議長得票數，國民黨葉林傳36票、民進黨劉耀仁21票、社會民主黨籍議員苗博雅2票、台灣民眾黨黃瀞瑩、陳宥丞各獲1票

議長投票結果，除民進黨21名議員及苗博雅、無黨籍林亮君，其餘包含台灣民眾黨等議員，皆投給戴錫欽，其中林亮君獲2票，包含苗博雅及自己。

副議長部分，國民黨葉林傳獲36票、民進黨劉耀仁21票，其中黃瀞瑩、陳宥丞互投，苗博雅獲2票，包含林亮君及自己。

台北市議會正副議長選舉，最終由國民黨戴錫欽、葉林傳奪下，投票過程順利，藍營將可在北市完全執政。

當選議會副議長的葉林傳，曾因傳家族具黑道背景引發外界多次質疑，對此，他在議會受訪時說，這是家族過去狀況，他舉出就像賣魚捕魚人家，因小孩常要幫忙，難免身上會有魚腥味，導致在校常被作弄，但仍不以為意，保持樂觀，因認為這是海的味道，針對相關傳聞只能各自點滴在心頭。（編輯：張銘坤）1111225