全台縣市正副議長出爐 當選名單一次看

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（中央社網站）2022年九合一選舉縣市議員當選人12月25日上任，且舉行正、副議長選舉投票。民進黨首次拿下基隆市議會議長，由童子瑋當選；尋求連任台南市議長的無黨籍郭信良敗給民進黨邱莉莉。各縣市正副議長名單整理如下：

六都

台北市：議長戴錫欽（國民黨）、副議長葉林傳（國民黨）

新北市：議長蔣根煌（國民黨）、副議長陳鴻源（國民黨）

桃園市：議長邱奕勝（國民黨）、副議長李曉鐘（國民黨）

台中市：議長張清照（國民黨）、副議長顏莉敏（國民黨）

台南市：議長邱莉莉（民進黨）、副議長林志展（民進黨）

高雄市：議長康裕成（民進黨）、副議長曾俊傑（無黨籍、選前退出國民黨）

西部縣市

基隆市：議長童子瑋（民進黨）、副議長楊秀玉（親民黨）

新竹市：議長許修睿（國民黨）、副議長余邦彥（國民黨）

新竹縣：議長張鎮榮（國民黨）、副議長王炳漢（國民黨）

苗栗縣：議長李文斌（無黨籍）、副議長張淑芬（國民黨）

南投縣：議長何勝豐（國民黨）、副議長潘一全（國民黨）

彰化縣：議長謝典林（國民黨）、副議長許原龍（國民黨）

雲林縣：議長沈宗隆（國民黨）、副議長蔡咏鍀（無黨籍）

嘉義市：議長陳姿妏（無黨籍）、副議長張榮藏（無黨籍）

嘉義縣：議長張明達（民進黨）、副議長陳怡岳（民進黨）

屏東縣：議長周典論（國民黨）、副議長盧文瑞（國民黨）

東部縣市

宜蘭縣：議長張勝德（國民黨）、副議長陳漢鍾（無黨籍）

花蓮縣：議長張峻（國民黨，選後退出國民黨）、副議長徐雪玉（國民黨）

台東縣：議長吳秀華（國民黨）、副議長林琮翰（國民黨）

離島

澎湖縣：議長劉陳昭玲（國民黨）、副議長藍凱元（無黨籍）

金門縣：議長洪允典（國民黨）、副議長歐陽儀雄（國民黨）

連江縣：議長張永江（國民黨）、副議長林明揚（國民黨）

（編輯：簡莉庭）1111225