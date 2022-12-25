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縣市長議員宣誓就職 議長選舉結果藍15人、綠4人

2022/12/25 14:25
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（中央社記者陳俊華台北25日電）內政部今天說，新任縣市長、議員、鄉鎮市長等當選人，今天首度在假日宣誓就職；同時，地方議會正、副議長今天也全面改選，選舉結果，在議長部分，民進黨籍4人、國民黨籍15人、無黨籍3人。

內政部透過新聞稿表示，新一屆直轄市長、直轄市議員、縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、直轄市山地原住民區長及區民代表等8類，計3200多名民選地方公職人員當選人於今天宣誓就職，並同時選出正、副議長。

內政部說，近20年來，這一屆全體民選地方行政首長和民意代表當選人，首度在假日宣誓就職，是地方自治史上難得經驗，也更彰顯民選地方公職人員為民服務不分平假日的精神。

內政部表示，除村里長因不適用宣誓條例規定，無須宣誓外，11月26日九合一選舉及12月18日嘉義市長重行選舉的當選人，都須在今天宣誓就職。

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內政部說，為協助地方順利完成宣誓就職及交接，行政院及內政部等中央部會共派出44人到地方政府及議會執行直轄市長、縣市長及直轄市議員、縣市議員的監誓、監交工作，並誠摯恭賀與祝福，期許當選人從宣誓就職起，善盡職責為民眾福祉打拚。

此外，內政部指出，地方議會正、副議長全面改選選舉結果，在議長部分，民進黨籍4人，國民黨籍15人，無黨籍3人，男性17人，女性5人，新任7人，連任15人；副議長部分，民進黨籍2人，國民黨籍14人，親民黨籍1人，無黨籍5人，男性18人，女性4人，新任10人，連任12人。（編輯：楊凱翔）1111225

#內政部
#民進黨籍
#國民黨籍
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