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首頁 / 政治

連任台南議長失利 郭信良：政治紛擾總有結束一天

2022/12/25 11:58（12/25 12:38 更新）
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台南市議會25日舉行第4屆正副議長選舉，尋求連任的議長郭信良（前）選前相當低調。中央社記者楊思瑞攝 111年12月25日
台南市議會25日舉行第4屆正副議長選舉，尋求連任的議長郭信良（前）選前相當低調。中央社記者楊思瑞攝 111年12月25日
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（中央社記者張榮祥台南25日電）台南市議長今天改選，尋求連任失利的無黨籍郭信良發表聲明：「政治的紛紛擾擾，總是有結束的一天，對所有同事我只有感恩與感謝，不論我在哪一個位置，我依然都會湧泉以報。」

郭信良聲明指出，從民進黨創黨開始一直到現在，他永遠不改初衷，25年政治生涯就是服務，從早到晚不停歇，他自問問心無愧。

郭信良表示，擔任4年議長以來，他幫忙總統蔡英文政府推動外交及台南市長黃偉哲推動市政，讓議會招標案公開透明，台南市議會也成為公督盟評鑑全國透明度第一，更開放、更接地氣，絕對是交出漂亮成績單。

郭信良說，自己真的不是黑金，也不是黑道，拜託不要再為了政治，硬要把他染黑，因要當黑金或黑道是要有條件的，他完全不夠格，他是農漁民出身，曬的比較黑，所以才被稱為「黑面」。

郭信良表示，這段時間的攻擊抹黑、操作及個資被公開，他選擇原諒；他一直是堅定的台灣派，也是台南民進黨創黨黨員，但台南最近狀況連連，黃偉哲要自求多福，民進黨在台南走到今天這樣，真的難過至極，希望台南加油，台灣加油。（編輯：黃世雅）1111225

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