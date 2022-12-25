高市議長之爭綠勝出 陳其邁展現施政不分黨派成果

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）高雄市正副議長選舉，民進黨在獲得多數其他黨派及無黨籍議員支持下勝選，也反映了市長陳其邁施政不分黨派成果；國民黨雖少了曾俊傑，但剩下28票仍團結投票，維持住議會第一大黨地位。

高雄市議會今天上午舉行正副議長選舉，民進黨議長參選人康裕成與退出國民黨、以無黨身分參選副議長的曾俊傑搭檔組「民無配」，2人均以35票過半票數勝出。

身兼代理黨主席的陳其邁在此役運籌帷幄，除了協調黨內派系，確保綠營團結，也要爭取其他黨派議員支持。最後民進黨籍27名議員票票入匭，另獲得台灣基進、台聯、無黨籍等8人支持，讓綠營成功「光復議會」。

高雄市議會藍綠均未過半，綠營在這次選舉的致勝關鍵是獲得多數其他黨派支持，陳其邁在高雄執政2年來強調施政不分藍綠，與其他黨派議員互動良好；在連任市長後，挾其龐大的行政資源，也可視為這次議長之爭，與爭取其他黨派議員更加互動的籌碼。

國民黨原在議會有29席，但在曾俊傑陣前倒戈後，剩下28席。曾俊傑在議長選舉前夕宣布退黨，與民進黨康裕成搭檔參選，重創藍營議長選情，但今天選舉前召開黨團會議凝聚士氣，最後28票也票票入匭，至少守住議會第一大黨地位，也為國民黨保住了尊嚴和底氣。

至於原本被視為左右議長選舉關鍵力量的無黨團結聯盟，包括朱信強、陳善慧、李順進、陳幸富等人，最後分裂投票，李順進、陳幸富投給綠營；而朱信強和陳善慧則選擇搭檔參選正副議長並互投，不向藍綠靠攏。

無黨團結聯盟過去被認為較親藍，但在陳其邁執政下已然鬆動，除了這次分裂投票，未來在市政議題上，無盟會否再度團結共進退，還是各有立場，值得觀察。國民黨雖為第一大黨，但要發揮制衡力量，無盟動向也至關重要。

高雄市議會共65席，藍綠均未過半，國民黨原本29席，少了曾俊傑後剩28席；民進黨27席，但無黨籍黃捷和台灣基進張博洋已加入民進黨團運作。（編輯：黃世雅）1111225