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尼莎颱風豪雨關水門 柯文哲認沒有同理心會改進

2022/10/26 14:23
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（中央社記者陳怡璇台北26日電）日前颱風尼莎豪雨引發北市關水門SOP爭議，台北市長柯文哲今坦言雖有照SOP，但錯在沒有同理心、會努力改進，也已列出處理過程的錯誤之處，有錯就要改。

柯文哲接受網路節目「新聞不芹菜」主持人黃光芹預錄專訪今天中午播出。被問及處理尼莎颱風災情態度挨批，柯文哲說自己太過理智，但整個流程還是有照SOP走。

柯文哲說自己錯在沒有同理心，因為說不定民眾就只有一台車、又可能是生財工具，一旦泡水不是新台幣幾萬元就能解決，「我會努力改進」，而目前已將處理豪雨時市府出錯的地方列出，錯的就要改。

此外，柯文哲針對即將到來的九合一大選表示，年底台北市長「三腳督」選戰態勢，大概會有10%選票會棄保，且每位候選人都有可能會被棄；若不考慮意識形態、棄保，只憑理智去投，柯文哲說，他相信無黨籍台北市長參選人黃珊珊會勝選，但人類是感情動物，黃珊珊就沒有優勢。

柯文哲並指出，市政方面黃珊珊還是延續其政策，「沒辦法跟我完全切割，但她終歸跟我是不同人。」

此外，黃光芹提問2024總統大選規劃，柯文哲說，前副總統陳建仁、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人是綠營的變數；藍營則有新北市長侯友宜跟國民黨主席朱立倫，再加上他自己跟鴻海創辦人郭台銘，有這麼多變數就不好說。

柯文哲並說，也要考量到屆時每個人的身體狀況「心存善念盡力而為，讓老天決定。」（編輯：張銘坤）1111026

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