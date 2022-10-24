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颱風尼莎農損2890萬元 宜蘭最多、二期水稻最傷

2022/10/24 18:29
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（中央社記者張雄風台北24日電）行政院農業委員會今天更新颱風尼莎農損統計，合計損失金額約新台幣2890萬元，以宜蘭占逾4成最高；農產損失則是以二期水稻為主，損失金額達765萬元。

農委會發布最新111年尼莎颱風農業災情報告。受颱風尼莎影響，截至今天下午5時止，農業產物及民間設施估計損失計2890萬元。

縣市受損情形，以宜蘭縣損失1256萬元、苗栗縣損失796萬元、新竹縣損失316萬元、屏東縣損失172萬元、花蓮縣損失132萬元及桃園市損失125萬元，較為嚴重。

農產損失金額估計共2641萬元，農作物被害面積708公頃，損害程度29%，換算無收穫面積204公頃，受損作物主要為二期水稻，被害面積248公頃，損害程度30%，換算無收穫面積74公頃，損失金額765萬元，其次為薑287萬元、甘藍261萬元、茂谷柑257萬元及大豆208.8萬元等。

漁產損失金額21萬元，受損漁產主要為加州鱸魚；林產損失金額總計19萬元，主因林下經濟受損所致；民間設施損失為農田流失及埋沒估計損失金額209萬元，主因宜蘭縣農田埋沒1.6公頃，新北市農田埋沒及流失0.8公頃。（編輯：管中維）1111024

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