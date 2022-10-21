台7線搶修第6天 81人續留明池山莊等候撤離

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣21日電）台7線16日起因颱風尼莎外圍環流及東北季風帶來的豪雨，沿線柔腸寸斷。宜蘭縣政府今天表示，因明池山莊聯外道路台7線尚未搶通，尚有81人繼續留在明池山莊等候撤離。

連接宜蘭與桃園的台7線，16日起沿路有多處坍方。明池山莊約位在台7線66公里處，不論是往宜蘭或桃園方向都因道路中斷，成為孤島，當時有246名遊客與員工受困。

經交通部公路總局19日搶通便道後，其中約180人已從台7線往桃園方向被護送下山，警消當天也將民生物資送抵明池山莊，其餘受困者原本預定20日自駕車輛下山，但又因台7線49.8公里處發生多次大規模坍方，嚴重影響搶通進度，協助受困者撤離的行動也因此受阻。

縣府今天表示，因台7線49.8公里處（桃園市復興區大曼路段）尚未搶通，目前明池山莊還有35名遊客、33名員工人，加上13名國立宜蘭大學師生日前前往鴛鴦湖勘察，因大雨造成坍方道路中斷，受困5天後被暫時安置在明池山莊，因此共有81人繼續留在明池山莊等候撤離。

公路總局第四區養護工程處發布新聞稿表示，台7線84.1公里處（英士路段）路基流失災點已搶通，供大型機具及救災車輛通過。台7線86.4至86.6公里處（英士路段）大規模坍方路段，預計明天搶通便道。

此外，台7線74公里處（明池路段）至81.6公里處（排谷溪路段）路基流失已搶通完成施工便道，機具挺進至76.1公里處，預計31日搶通。（編輯：管中維）1111021