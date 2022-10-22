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台7線搶修第7天 受困明池山莊遊客全撤離

2022/10/22 13:37（10/22 14:06 更新）
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宜蘭縣政府22日表示，台7線49.8公里處已搶通便道可供車輛通行，相關單位的車隊挺進明池山莊撤離滯留人員，上午11時45分已完成撤離。（宜蘭縣消防局提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年10月22日
宜蘭縣政府22日表示，台7線49.8公里處已搶通便道可供車輛通行，相關單位的車隊挺進明池山莊撤離滯留人員，上午11時45分已完成撤離。（宜蘭縣消防局提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年10月22日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣22日電）台7線因豪雨路斷，造成明池山莊到昨天為止還有81名遊客與員工受困。宜蘭縣政府表示，台7線桃園大曼段已搶通便道，今天已撤離所有受困遊客，山莊只留守2名員工。

連接宜蘭與桃園的台7線，16日起因颱風尼莎外圍環流及東北季風帶來的豪雨，沿路有多處坍方。明池山莊約位在台7線66公里處，不論是往宜蘭或桃園方向都因道路中斷，成為孤島，當時一度有246名遊客與員工受困。

經交通部公路總局19日搶通便道後，其中約180人已從台7線往桃園方向被護送下山，警消當天也將民生物資送抵明池山莊，其餘受困者原本預定20日自駕車輛下山，但又因台7線49.8公里處（桃園市復興區大曼路段）發生多次大規模坍方，嚴重影響搶通進度，協助受困者撤離的行動也因此受阻。

縣府今天表示，凌晨4時，一名明池山莊員工出現血便、血壓低、意識模糊等症狀，宜蘭縣災害應變中心立即請桃園市政府衛生局開立藥物試圖送往現場。上午約10時20分，台7線49.8公里處已搶通便道可供車輛通行，在警消人員護送下，順利將病患送往桃園就醫。

縣府指出，台7線49.8公里處暫時搶通後，相關單位的車隊挺進明池山莊撤離滯留人員，11時45分撤離完成，包含35名遊客、31名明池山莊員工、17名警消，加上日前前往鴛鴦湖勘察，因大雨造成坍方道路中斷，受困5天後被暫時安置在明池山莊的13名國立宜蘭大學師生，總計96人。

此外，明池山莊留守員工2人、警察3人後，將持續搜尋台7線72.2公里處失蹤的鄭姓女子。（編輯：李錫璋）1111022

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台7線搶修第6天 81人續留明池山莊等候撤離