颱風尼莎農損2825萬元 宜蘭最多
2022/10/21 19:16
（中央社記者楊淑閔台北21日電）農委會今天更新颱風尼莎農損統計，截至傍晚5時，農業產物及民間設施累計損失新台幣2825萬元，仍以宜蘭縣損失1228萬元、占43%為主，作物以二期水稻損失765.1萬元最多。
根據行政院農業委員會統計，各縣市損失情形，宜蘭縣最多，其次為苗栗縣765萬元、占27%，第3是新竹縣316萬元、占11%，屏東縣172萬元、占6%，花蓮縣128萬元、占5%，以及桃園市125萬元、占4%等，較為嚴重。
農產損失方面，農委會統計，損失2576萬元，農作物被害面積685公頃，損害程度29%，換算無收穫面積197公頃。
受損作物主要為二期水稻，被害面積248公頃，損害程度30%，換算無收穫面積74公頃，損失金額765.1萬元。其次為薑損失287.4萬元、茂谷柑損失257.4萬元、高麗菜損失254.5萬元，以及大豆損失204.5萬元等。
另外，漁產損失21萬元，主要是加州鱸魚受損。林產損失19萬元，主因是林下經濟受損。民間設施損失209萬元，主因是宜蘭農田埋沒1.6公頃、新北市農田埋沒及流失0.8公頃。
農委會已在官網公告辦理現金救助及低利貸款地區與項目。（編輯：管中維）1111021
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
颱風尼莎農損逾2000萬 農委會公告大豆青蒜救助