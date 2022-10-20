颱風尼莎農損逾2000萬 農委會公告大豆青蒜救助

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花蓮日前因降雨造成農損，其中大豆發生植株缺株、發芽率不佳及根系祼露等情況，經農政單位現勘，達現金救助啟動標準。（花蓮縣政府提供）

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（中央社記者張雄風台北20日電）颱風尼莎致農損達新台幣2205萬元。農委會公告宜花地區大豆、青蒜為救助及低利貸款地區，大豆每公頃2萬8000元，青蒜4萬6000元；宜蘭縣大同鄉百香果樹園每公頃可救助10萬元。

行政院農業委員會今天發布最新颱風尼莎農業災情報告，截至下午5時，農業產物及民間設施估計損失2205萬元。

農委會公告宜蘭縣及花蓮縣為辦理111年尼莎颱風農業天然災害現金救助及低利貸款地區。

宜蘭縣包含大豆（全縣）、青蒜（宜蘭市、員山鄉、壯圍鄉及五結鄉）；花蓮縣為大豆（全縣）；現金救助額度依農業天然災害救助辦法第6條第1項附表辦理，大豆每公頃為2萬8000元，青蒜每公頃為4萬6000元。

另外也公告宜蘭縣大同鄉為辦理百香果111年0925豪雨農業天然災害現金救助地區，救助額度依「農業天然災害現金救助項目及額度」所定果樹救助額度為標準，每公頃為10萬元。

各縣市受損情形，宜蘭縣損失1228萬元、新竹縣損失313萬元、苗栗縣損失286萬元、屏東縣損失172萬元、桃園市損失106萬元及新北市損失81萬元較為嚴重。

農產損失方面，估計損失金額1956萬元，農作物被害面積434公頃，損害程度30%，換算無收穫面積130公頃，受損作物主要為薑，被害面積5公頃，損害程度40%，換算無收穫面積2公頃，損失金額287萬元，其次為二期水稻286萬元、茂谷柑257萬元、甘藍251萬元及西瓜184萬元等。

受損漁產主要為加州鱸魚受損0.1公頃，受損金額21萬元；林產損失金額總計19萬元，主因林下經濟受損所致。

民間設施損失為農田流失及埋沒估計損失金額209萬元，主因宜蘭縣農田埋沒1.6公頃，新北市農田埋沒及流失0.8公頃。（編輯：管中維）1111020