台7線多處崩塌 蘇貞昌指示積極辦理全線復通

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（中央社記者賴于榛台北20日電）尼莎颱風外圍環流與東北季風共伴效應日前造成台灣東北部地區豪雨，台7線多處崩塌。行政院長蘇貞昌今天指示交通部積極辦理全線復通，同時也向這幾天協助救災的人員與民間單位致謝。

行政院發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時轉述，蘇貞昌在院會中表示，因颱風尼莎外圍環流與東北季風的共伴效應，導致北台灣積淹水、土石流、道路坍方等災情，特別是台7線崩塌多達7處，路基流失330公尺，坍方土石量體超過12萬平方公尺。

蘇貞昌說，請交通部積極辦理全線復通，為維護安全，用路人非必要請避免前往；另請交通部向這幾天協助救災搶險的第一線人員、民間單位等轉達他的感謝。

蘇貞昌提醒，各部會澄清訊息要透過多方管道，像這次豪雨災情就有錯誤訊息，宜蘭員山鄉七賢村溪洲地區一度傳出防水閘門疑似未關閉，但事實上水利署是24小時監控閘門，在當日凌晨5時30分為防止村落積水馬上關閉閘門，後來因為村落的內水高於外水，才開啟閘門疏通。（編輯：林淑媛）1111020