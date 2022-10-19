宜蘭大雨遊客困明池山莊逾3天 187人脫困下山

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宜蘭縣大同鄉明池山莊遊客因豪雨、道路坍方受困超過3天，桃園市政府19日表示已協助187人脫困。（宜蘭縣政府提供）

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（中央社記者葉臻桃園19日電）宜蘭縣大同鄉明池山莊遊客因豪雨、道路坍方受困超過3天，公路總局搶通部分路段，今天由警消護送往桃園分批下山。桃園市政府表示，已協助187人脫困，續留工作人員將自行下山。

颱風尼莎日前來襲，與東北季風共伴產生強降雨，造成台7線北橫公路49.8公里處、51.7公里處（桃園市復興區大曼路段）等多處坍方阻斷，宜蘭縣大同鄉明池山莊約有210名遊客及工作人員，共300多人因此受困。

公路總局第一區養護工程處昨天晚間由台7線桃園端大曼往宜蘭方向搶通多處坍方災點，並運送柴油、藥品與食物等補給物資給受困民眾，今天上午與相關單位從台7線巴陵（47公里處）至明隧道（50.5公里處）區間接駁民眾脫困。

桃園市政府傍晚發布新聞稿表示，第一批受困民眾共122人已在約下午1時36分抵達下巴陵停車場，分別搭乘接駁車下山，其中前往桃園火車站23人、前往桃園高鐵站87人、前往板橋火車站12人。

市府表示，第二批共有65名受困民眾，在下午3時30分抵達下巴陵停車場，並順利搭乘接駁車下山，總計187名受困民眾已順利下山，明池山莊因有續留工作人員等，現場已無危險，後續將再自行陸續下山。（編輯：陳清芳）1111019