逾300人受困明池山莊3天 增3斷點物資運送困難

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺宜蘭18日電）宜蘭強降雨造成台7線中橫多處坍方路斷，300多人受困明池山莊3天，原定今天一早以直升機空運物資，但受限氣候延後，改以人力徒步挺進，但沿途新增3處斷點，增加難度和風險。

宜蘭縣政府下午發布新聞稿表示，縣長林姿妙獲知空運延後後，立即指示消防局派遣救災人員徒步將物資送進明池山莊，26名救災人員上午11時許從台7線84公里中斷處前進，除84.1公里至84公里處有怪手協助開闢便道外，其餘沿路都由救災人員利用繩索等工具徒步前進。

縣府表示，救災人員截至下午3時許已挺進5公里，來到台7線79公里處，預計須步行20公里到達明池山莊，但受限於沿線坍方狀況，難以估計抵達時間。

縣府指出，由於受困民眾中有名乳癌患者及19名慢性病患，為免斷藥，衛生局昨晚依據各病患雲端藥歷透過虛擬健保卡，緊急為20名民眾備妥藥品。

其中，癌友藥品委由公路總局第4區養護工程處請3名山青一早徒步方式運送，其餘慢性病用藥，則由縣府救災人員帶送，救災人員已在台7線81公里處與3名山青會合。

由於明池山莊停電，只能透過發電機供電，但發電機使用的柴油已耗盡，交通部公路總局第4區養護工程處透過新聞稿指出，3名山青上午7時許從台7線84.3公里路旁小徑出發前往明池山莊，背運1桶20公升柴油前往明池山莊，現正持續挺進。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

從明池山莊下山往宜蘭方向的道路搶修部分，第4區養護工程處指出，台7線84.1公里100公尺路基流失災點正持續清除坍方整修路基，預計下午5時搶通。不過，由於宜蘭昨天持續降雨，造成台7線74公里、81.6公里、83公里發生共3處路基流失缺口，長度各約80公尺、60公尺、90公尺，增加搶災難度，預計要到31日搶通。

至於往桃園縣復興區下山部分，據公路總局在16日上午發布的訊息，台7線大曼路段（47-50公里）即因現場坍方而阻斷封閉，今天上午此路段51公里、54公里處有坍方阻斷，預計下午5時搶通，屆時將由警方引導受困民眾下山。（編輯：陳清芳）1111018