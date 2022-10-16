更多編輯台推薦新聞：
一週大事／俄軍濫炸烏克蘭、中共20大前北京現反習標語...
生活

一週大事／俄軍濫炸烏克蘭、中共20大前北京現反習標語...

國家太空中心明年元旦改制 首季有望發射獵風者衛星
科技

國家太空中心明年元旦改制 首季有望發射獵風者衛星

陳柏任舉重亞錦賽3破全國 奪2銀1銅
運動

陳柏任舉重亞錦賽3破全國 奪2銀1銅

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
颱風尼莎
新聞專題
颱風尼莎
首頁 / 生活

颱風尼莎豪雨多地釀災 士林堤外停車場淹水、汐止車輛險遭滅頂【圖輯】

2022/10/16 20:26（10/16 21:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
颱風尼莎外圍環流及東北季風影響，雨彈狂炸北台灣，基隆河台北市南港段16日入夜可見河堤內公園遭水淹沒。中央社記者王飛華攝　111年10月16日
颱風尼莎外圍環流及東北季風影響，雨彈狂炸北台灣，基隆河台北市南港段16日入夜可見河堤內公園遭水淹沒。中央社記者王飛華攝　111年10月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網路16日電）尼莎颱風共伴東北季風帶來豪雨，雨彈狂炸北台灣，雙北、宜蘭等地皆傳出淹水消息。氣象局今天表示，北部、東北部降雨持續，台北、宜蘭總雨量預測達1100毫米，桃園由600毫米提高至700毫米。中央社整理各地災情畫面。

台北

受颱風尼莎及共伴效應影響，多處豪雨成災。台北市士林區通河街堤外停車場16日晚間瞬間積淹水，造成要移車的3名民眾逃避不及受困，警消獲報到場馳援，順利救出2人、1人自行上岸。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年10月16日
受颱風尼莎及共伴效應影響，多處豪雨成災。台北市士林區通河街堤外停車場16日晚間瞬間積淹水，造成要移車的3名民眾逃避不及受困，警消獲報到場馳援，順利救出2人、1人自行上岸。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年10月16日
台北市內湖區康樂隧道口下午有土石樹木崩落，造成雙向車道都無法通行，台北市消防局獲報後初查，幸無人車受困。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年10月16日
台北市內湖區康樂隧道口下午有土石樹木崩落，造成雙向車道都無法通行，台北市消防局獲報後初查，幸無人車受困。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年10月16日
台北市社子地區淹水。（民眾提供）
台北市社子地區淹水。（民眾提供）

新北

新北市汐止區伯爵山莊社區16日下午出現土石流與土石崩落，有住家陽台鐵窗遭石頭砸毀，目前社區內3戶共11人已撤離至社區活動中心。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年10月16日
新北市汐止區伯爵山莊社區16日下午出現土石流與土石崩落，有住家陽台鐵窗遭石頭砸毀，目前社區內3戶共11人已撤離至社區活動中心。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年10月16日
基隆河水高漲，貨櫃屋飄起。（圖取自facebook.com/shua0522）
基隆河水高漲，貨櫃屋飄起。（圖取自facebook.com/shua0522）

宜蘭

宜蘭縣接連強降雨使得員山鄉七賢村成了水鄉澤國，水淹進農舍庭院，住戶憂心若繼續持續強降雨，水會淹進家中。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月16日
宜蘭縣接連強降雨使得員山鄉七賢村成了水鄉澤國，水淹進農舍庭院，住戶憂心若繼續持續強降雨，水會淹進家中。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月16日
宜蘭縣接連強降雨造成員山鄉七賢村淹水，從高處放眼望去一片汪洋。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月16日
宜蘭縣接連強降雨造成員山鄉七賢村淹水，從高處放眼望去一片汪洋。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月16日
宜蘭市清華二路附近淹水，水深及腰，8名旅客受困在民宿，消防局出動橡皮艇前往救援。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月16日
宜蘭市清華二路附近淹水，水深及腰，8名旅客受困在民宿，消防局出動橡皮艇前往救援。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月16日
延伸閱讀
颱風尼莎挾豪雨襲台 17日全台停班停課一覽【不斷更新】颱風尼莎又大一圈 台北宜蘭山區總雨量預測破千颱風尼莎海警晚間可望解除 17日不排除有劇烈豪雨颱風尼莎豪雨釀土石崩塌 內湖康樂隧道雙向封閉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀