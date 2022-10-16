颱風尼莎豪雨多地釀災 士林堤外停車場淹水、汐止車輛險遭滅頂【圖輯】
2022/10/16 20:26（10/16 21:02 更新）
颱風尼莎外圍環流及東北季風影響，雨彈狂炸北台灣，基隆河台北市南港段16日入夜可見河堤內公園遭水淹沒。中央社記者王飛華攝 111年10月16日
（中央社網路16日電）尼莎颱風共伴東北季風帶來豪雨，雨彈狂炸北台灣，雙北、宜蘭等地皆傳出淹水消息。氣象局今天表示，北部、東北部降雨持續，台北、宜蘭總雨量預測達1100毫米，桃園由600毫米提高至700毫米。中央社整理各地災情畫面。
台北
受颱風尼莎及共伴效應影響，多處豪雨成災。台北市士林區通河街堤外停車場16日晚間瞬間積淹水，造成要移車的3名民眾逃避不及受困，警消獲報到場馳援，順利救出2人、1人自行上岸。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年10月16日
台北市內湖區康樂隧道口下午有土石樹木崩落，造成雙向車道都無法通行，台北市消防局獲報後初查，幸無人車受困。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年10月16日
台北市社子地區淹水。（民眾提供）
新北
新北市汐止區伯爵山莊社區16日下午出現土石流與土石崩落，有住家陽台鐵窗遭石頭砸毀，目前社區內3戶共11人已撤離至社區活動中心。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年10月16日
基隆河水高漲，貨櫃屋飄起。（圖取自facebook.com/shua0522）
宜蘭
宜蘭縣接連強降雨使得員山鄉七賢村成了水鄉澤國，水淹進農舍庭院，住戶憂心若繼續持續強降雨，水會淹進家中。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月16日
宜蘭縣接連強降雨造成員山鄉七賢村淹水，從高處放眼望去一片汪洋。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月16日
宜蘭市清華二路附近淹水，水深及腰，8名旅客受困在民宿，消防局出動橡皮艇前往救援。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月16日
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