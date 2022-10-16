颱風尼莎海警晚間可望解除 17日不排除有劇烈豪雨

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氣象局表示，16、17日兩天北部、東半部雨勢明顯，就算解除颱風尼莎海警，17日不排除會發布大規模或劇烈豪雨。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者張雄風台北16日電）氣象局今天表示，輕颱尼莎有稍微增強長胖的趨勢，移動速度稍微加快，有機會今晚解除海上警報；今明兩天北部、東半部雨勢明顯，就算解除海警，明天不排除會發布大規模或劇烈豪雨。

中央氣象局今天上午持續發布輕度颱風尼莎海上颱風警報，上午8時的中心位置在北緯19.3度，東經121.3度，即在鵝鑾鼻的南方約290公里處，以每小時17公里速度，向西轉西南西進行，中心氣壓985百帕。

氣象局指出，尼莎近中心最大風速每秒25公尺，相當於10級風；瞬間最大陣風每秒33公尺，相當於12級風；七級風暴風半徑150公里，預估未來強度有稍增強且暴風圈稍微擴大趨勢，不排除明天白天有機會達中颱強度。

氣象局統計自昨天零時至今天上午8時30分，累積雨量以台北市擎天崗754毫米最多，其次為宜蘭縣大同鄉658毫米。

氣象局預報員徐仲毅今天在颱風警報記者會中表示，雖然是海上颱風警報，但對陸上影響大，加上東北季風影響，風力會再增強；目前尼莎移動速度稍微加快，但仍要觀察尼莎與東北季風的共伴影響，有可能今天晚間能解除海上颱風警報。

徐仲毅表示，今明兩天雨勢明顯，就算解除海警，明天仍不排除會發布大規模或劇烈豪雨；18日之後還是受東北季風影響，北部、東半部仍易有雨，大台北、宜蘭有局部較大雨勢，但會較今明兩天趨緩。

徐仲毅也提到，雖然預估明天颱風到東沙島海面一帶，但另外有東北季風影響，台灣本島風力增強，中部沿海11級以上強陣風，台南以北、台東有8至9級強陣風。（編輯：唐聲揚）1111016

颱風尼莎強度預估會持續增強，暴風半徑也有擴大趨勢，雨勢最大是16日及17日兩天。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）