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颱風尼莎海警晚間可望解除 明天不排除有劇烈豪雨
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陽金公路土石崩落已排除 陽明山國家公園全面關閉

2022/10/16 09:13（10/16 10:01 更新）
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（中央社記者黃麗芸台北16日電）受輕度颱風尼莎外圍環流影響，台北擎天崗累積雨量逾600毫米。陽金公路和中興路口今天凌晨有土石崩落，上午已處理完成並開放通車，另陽明山國家公園生態保護區全面關閉。

根據中央氣象局表示，颱風尼莎暴風半徑有擴大趨勢，今天白天是相對離台灣較接近的時候，雨勢最大為今、明兩天。由於迎風面北台灣、宜花降雨明顯，昨天凌晨到晚間11時30分，台北擎天崗累積雨量已達601.5毫米。

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北市警方今天凌晨獲報，指陽金公路和中興路口發生土石崩落情形，立即派員到場拉設封鎖線，隨後台北市新工處養護隊也派員到場處理，上午6時30分已完成處理並開放通車。

另，陽明山國家公園今天凌晨也在臉書發文表示，擎天崗測站累積雨量已超過600毫米、達超大豪雨等級，陽明山區部分道路及步道陸續有坍方、土石流等天然災害情形，為顧及山友安全，依相關規定今起關閉園內生態保護區，呼籲民眾颱風期間暫勿上山從事戶外活動，以免發生危險。（編輯：張銘坤）1111016

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