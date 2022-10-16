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颱風尼莎海警晚間可望解除 明天不排除有劇烈豪雨
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颱風尼莎挾雨而來 石門水庫開啟溢洪道洩洪

2022/10/16 08:48（10/16 09:46 更新）
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受東北季風及尼莎颱風環流交互作用的影響，石門水庫集水區大雨不斷，水位持續攀升，北區水資源局為安全考量，16日上午7時30分開啓溢洪道洩洪，呼籲民眾遠離河道。（北區水資源局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年10月16日
受東北季風及尼莎颱風環流交互作用的影響，石門水庫集水區大雨不斷，水位持續攀升，北區水資源局為安全考量，16日上午7時30分開啓溢洪道洩洪，呼籲民眾遠離河道。（北區水資源局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年10月16日
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（中央社記者吳睿騏桃園16日電）受東北季風及尼莎颱風環流交互作用的影響，石門水庫集水區大雨不斷，北區水資源局為安全考量，從今天上午7時30分開啓溢洪道洩洪，呼籲民眾切勿進入大漢溪河道以確保安全。

北水局上午發布新聞稿表示，中央氣象局昨天下午4時發布尼莎颱風的海上警報，受到東北季風及颱風環流交互作用影響，石門水庫大雨不斷，水位持續攀升。

北水局指出，石門水庫截至16日上午7時，累計降雨量達193毫米，已超過245公尺滿水位，入流量為每秒1445立方公尺。

北水局說，因為石門水庫集水區持續降雨中，所以北水局從7時30分開啓溢洪道增加放水量，水庫出水量將達每秒1570立方公尺，大漢溪水位會明顯上升，所以呼籲民眾遠離河道，以確保安全。（編輯：張銘坤）1111016

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
北區水資源局指出，石門水庫截至16日上午7時，累計降雨量達193毫米，已超過245公尺滿水位，為安全考量，上午7時30分開啓溢洪道洩洪。（北區水資源局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年10月16日
北區水資源局指出，石門水庫截至16日上午7時，累計降雨量達193毫米，已超過245公尺滿水位，為安全考量，上午7時30分開啓溢洪道洩洪。（北區水資源局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年10月16日
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