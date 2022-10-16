輕颱尼莎影響 宜蘭縣7條土石流紅色警戒

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（中央社記者張雄風台北16日電）受輕颱尼莎影響，農委會今天持續發布7條土石流紅色警戒，分布於宜蘭縣大同鄉英士村、樂水村、太平村等；另外發布40條土石流黃色警戒，分布於宜蘭縣、桃園市、基隆市、新北市等。

根據中央氣象局網站，輕颱尼莎今天上午8時的中心位置在北緯19.3度，東經121.3度，即在鵝鑾鼻的南方約290公里處，以每小時17公里速度，向西轉西南西進行，中心氣壓985百帕。

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行政院農業委員會土石流防災資訊網今天持續發布尼莎颱風土石流及大規模崩塌警戒區預報。包含7條土石流紅色警戒，分布於宜蘭縣大同鄉英士村、樂水村、太平村等， 地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當安置。

另外發布40條土石流黃色警戒，分布於宜蘭縣大同鄉茂安村、四季村、寒溪村、復興村，桃園市復興區華陵里，基隆市暖暖區暖東里、碇內里、過港里，新北市三芝區店子里、圓山里，瑞芳區上天里，平溪區南山里、新寮里、十分里等4縣市；地方政府應進行疏散避難勸告。（編輯：張銘坤）1111016