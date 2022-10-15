颱風尼莎略增強 擎天崗累積雨量破500毫米

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（中央社記者余曉涵台北15日電）中央氣象局預報員謝佩芸今天表示，颱風尼莎強度略為增強，中心在鵝鑾鼻東南方海面，向西北西轉西移動，今晚到明天北部、東北部要留意豪雨大雨發生。

根據氣象局觀測，颱風尼莎今天晚間8時的中心位置在北緯18.8度，東經123.1度，即在鵝鑾鼻的東南方約 410公里上，以每小時15轉18公里速度，向西北西轉西進行，中心最大風速每秒20公尺（約每小時72公里），相當於8級風，7級暴風半徑120公里。

氣象局持續發布豪雨特報，受到颱風外圍環流影響，今天晚間至明天台北市山區有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，新竹縣山區及基隆北海岸、新北市、台北市有局部大雨或豪雨，新竹以北、宜蘭地區及台中、花蓮山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

超大豪雨地區為台北市山區；大豪雨地區為宜蘭縣山區。

根據氣象局觀測，今天凌晨0時起到晚間8時，累積雨量最多的是台北市擎天崗達到511.5毫米，宜蘭縣翠峰湖達312.5毫米，新北市五分山223毫米。

影片來源：CWB氣象局

颱風尼莎15日下午2時生成。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

氣象局預報員謝佩芸在颱風說明會表示，尼莎最靠近台灣的時間點會落在明天白天，降雨情形也會一直持續到17日，尼莎逐漸遠離之後才會比較趨緩，但17日後要留意東北季風影響。

謝佩芸指出，尼莎的強度及暴風圈都有增強與擴大趨勢，但是依照目前路徑來說，發布陸上颱風警報的機率偏低。

另外，氣象局提醒，今天晚間到明天巴士海峽及台灣附近各海面風浪增大，基隆北海岸、東半部、恆春半島及馬祖有長浪發生機率。

謝佩芸指出，明天晚上起東北季風增強，風力會加大，甚至比今明兩天還要大，容易有9到12級強陣風出現。（編輯：管中維）1111015

氣象局預估16至17日雨勢最明顯。（圖取自facebook.com/CWB.TW）

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）