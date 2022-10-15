豪雨範圍擴大 雙北等8縣市留意雨勢
2022/10/15 13:15（10/15 13:17 更新）
中央氣象局15日持續發布豪雨特報，提醒台北市、新北市等8縣市民眾留意雨勢。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（中央社記者余曉涵台北15日電）受到熱帶性低氣壓影響或颱風外圍環流影響，雨區擴大，中央氣象局今天持續發布豪雨特報，提醒台北市、新北市等8縣市民眾留意雨勢。
中央氣象局今天持續發布大雨或豪雨特報，受到熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天台北市山區有局部豪雨或大豪雨，宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，桃園以北、宜蘭地區及新竹、台中、花蓮山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意；山區慎防坍方、落石，低窪地區慎防淹水。
大豪雨地區為台北市山區；豪雨地區為宜蘭縣山區；大雨地區為基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣山區、台中市山區、宜蘭縣、花蓮縣山區。（編輯：陳政偉）1111015
受到熱帶性低氣壓影響或颱風外圍環流影響，15日雨區擴大。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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