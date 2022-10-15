吳德榮：留意共伴效應帶來致災性降雨 17日各地氣溫降

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氣象專家吳德榮15日表示，呂宋島東方海面的熱帶性低氣壓有發展為颱風的趨勢，並將與東北季風產生「共伴效應」。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者余曉涵台北15日電）氣象專家吳德榮今天表示，呂宋島東方海面的熱帶性低氣壓有發展為颱風的趨勢，並將與東北季風產生「共伴效應」，為迎風面帶來「致災性降雨」。

中央氣象局今天持續發布大雨特報，受到熱帶性低氣壓外圍環流影響，今天桃園以北地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意。

大雨特報地區為基隆市、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，輕颱桑卡在南海，即將登陸中南半島，將迅速減弱為熱帶低壓；另一關島東側熱帶低壓，向北進行，無發展趨勢。

至於呂宋島東方海面的熱帶低壓，吳德榮表示，才是唯一有威脅的。其路徑潛勢預測，與最新歐洲模式（ECMWF）系集模擬類似，大致通過巴士海峽，之後略微北偏、再轉西南進入南海。

吳德榮表示，路徑皆存在略偏北接近台灣或略偏南接近呂宋島的「不確定性」，有發展為輕颱的趨勢，並將與東北季風產生「共伴效應」，為迎風面帶來「致災性降雨」，也因「氣壓梯度」增大，而帶來強風的威脅，都應謹慎防範。

吳德榮說，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天熱帶低壓外圍水氣影響，苗栗以北及東半部有局部雨，北部山區、東北部雨勢較大，請注意，中南部山區亦有局部短暫雨的機率，北台仍偏涼，中南部日夜溫差大。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，16、17日因「共伴效應」，北部、東半部有「致災性」的大量降雨，其他地區有局部雨，局部地區有較大雨勢。台灣附近「氣壓梯度」增大，各海面及陸地，需慎防強風。

吳德榮說，17日冷空氣南下，各地氣溫降，北台濕冷，18日北部、東半部仍有明顯降雨，中南部降雨停歇，北台濕冷，中南部早晚偏冷，平地最低氣溫降至攝氏17度左右。

19、20日天氣漸趨好轉，迎風面仍有局部短暫雨的機率，背風面晴時多雲，19日北台偏冷，中南部早晚冷，20日氣溫漸升，各地早晚仍偏涼，中南部日夜溫差大。（編輯：李錫璋）1111015