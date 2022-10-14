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未來一週下雨轉涼 留意熱帶擾動發展

2022/10/14 16:52
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（中央社記者余曉涵台北14日電）中央氣象局表示，明天起熱帶性低氣壓或颱風的外圍環流接近，屆時北部、東北部有局部大雨或豪雨，18日起東北季風增強，會明顯轉涼，中部以北低溫有機會來到攝氏19度。

中央氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，未來一週的天氣型態是先下雨後轉涼，明天起受到熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，基隆北海岸、東北部、東部及大台北地區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，降雨的雨量及範圍都會比今天還要大。

張承傳指出，明天跟今天類似，氣溫在22度到24度，北台高溫也只有27度。

張承傳說，16日到17日是熱帶性低氣壓或颱風最接近台灣的時候，配合東北季風增強，降雨也增加，有局部大雨或豪雨，其他地區也有短暫陣雨，東北季風增強後各地天氣明顯轉涼，中部以北低溫來到19度，北台高溫也只有20度到21度。

張承傳表示，熱帶性低氣壓最快明天上午有機會增強為颱風，有可能同步發布海上颱風警報。

張承傳表示，熱帶性低氣壓或颱風18日之後逐漸遠離，降雨會明顯趨緩，20日後東北季風稍微減弱，氣溫稍微回升。（編輯：張芷瑄）1111014

張承傳
國慶日冷空氣增強各地夜晚低溫20度 北部東北部12日起轉雨 東北季風影響先濕後乾 東北部6日防豪大雨
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