北部東部局部豪大雨 留意熱帶性低氣壓發展

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（中央社台北15日電）氣象局表示，今天受熱帶性低氣壓或颱風外圍環流接近影響，迎風面的北部及東半部降雨範圍擴大，基隆北海岸、宜蘭、花蓮及大台北雨勢較為持續，有局部大雨或豪雨發生的機率。

氣象局說，桃園、新竹及台東也有局部短暫陣雨，其他地區雲量增多，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

中央氣象局指出，溫度方面，各地早晚低溫約攝氏22到24度，白天北部、東北部及東部高溫約25至28度，其他地方可以來到30至33度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸請留意溫度的變化。

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氣象局說，隨著熱帶性低氣壓或颱風接近，嘉義以北、台東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，東北部、東部及台南沿海空曠地區也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖有長浪發生的機率，海上作業及海邊活動請注意安全。

氣象局表示，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天清晨2時距離鵝鑾鼻東南東方約760公里，未來將以偏西的方向朝巴士海峽前進，並有發展為輕度颱風的趨勢，通過巴士海峽時距離台灣的遠近仍有待進一步觀察，請留意氣象局對此熱帶系統的最新預報；第19號颱風「桑卡」，朝中南半島前進，關島東北東方海面的熱帶性低氣壓，距離台灣遠且向北移動，對台灣天氣沒有影響。（編輯：李錫璋）1111015