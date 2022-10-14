週末迎劇烈降雨 水保局籲民眾避免到山區活動

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（中央社記者楊淑閔台北14日電）水土保持局今天表示，依據中央氣象局氣象資料顯示，位在台灣東南海面的熱帶性低氣壓有逐漸增強趨勢，週末有劇烈降雨，會適時發布土石流警戒資訊，呼籲民眾避免到山區活動。

行政院農業委員會水土保持局今天發布新聞指出，氣象局資料顯示，位在台灣東南海面的熱帶性低氣壓有增強趨勢，可能在週末形成颱風通過巴士海峽，並與東北季風產生共伴效應，預估影響範圍為北部、東北部及東部地區，請民眾不要到山區活動。

水保局說，將嚴密監控各地降雨現況，適時發布警戒，同時請土石流防災專員協助地方進行雨量觀測等防災整備工作，對於達到警戒值的地區，除以電話、傳真及簡訊方式通知地方政府警戒資訊，並會利用災防告警細胞廣播通知當地民眾。

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水保局提醒民眾，警戒資訊會同步公布在水保局土石流防災資訊網及水保局-永續水土保育swcb臉書粉絲專頁，開放隨時上網查詢，民眾也可利用「土石流防災資訊整合版」智慧型手機APP及「土石流防災資訊網line」官方帳號查詢即時資訊。

另外，農委會農糧署也指出，依據氣象局資料，台灣北部、東半部在15至17日將受南方低壓雲系北移影響，可能出現局部性大雨或豪雨；17日起台南以北、東半部及恆春半島有9至11級強陣風，提醒農民做好防範。（編輯：張芷瑄）1111014